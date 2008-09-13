شاخص بورس امروز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، شاخص کل قیمت در پایان معاملات روی عدد 11 هزار و 730 متوقف شد که نسبت به آخرین روز ‏معاملاتی قبل از آن 36/49 واحد کاهش داشت. شاخص بازار اول با 88/49 واحد کاهش به 10 هزار و 112 رسید. شاخص بازار دوم با 15/6 واحد کاهش در پایان معاملات روی عدد 13 هزار و 602 متوقف شد. شاخص ‏صنعت هم با 9/46 واحد کاهش عدد 9 هزار و 228 را تجربه کرد‏‎.

امروز سایپا با دو میلیون و 843 هزار سهم بیشترین متقاضیان خرید را به خود اختصاص داد. همچنین خدمات دریایی تایدواترخاورمیانه با 210 هزار سهم، ایران خودرو با یک میلیون و 357 هزار سهم، رایان سایپا با 403 هزار سهم، صنایع سیمان دشتستان با 191 هزار سهم، سرمایه‌گذاری بهمن با 844 هزار سهم، پارس خودرو با 584 هزار سهم، مجتمع فولاد خراسان با 128 هزار سهم، آلومینیوم ایران با 48 هزار سهم و سرمایه‌گذاری توسعه ملی با 674 هزار سهم بیشترین متقاضی خرید را داشتند.

در مقابل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با هشت میلیون و 658 هزار سهم در صدر جدول بهترین تقاضاهای فروش قرار گرفت. همچنین فولادمبارکه اصفهان با 11 میلیون و 399 هزار سهم، فولاد خوزستان با چهار میلیون و 38 هزار سهم، سیمان شرق با دو میلیون و 615 هزار سهم، سیمان تهران با یک میلیون و 715 هزار سهم، کالسیمین با 892 هزار سهم، بانک اقتصادنوین با یک میلیون و 448 هزار سهم و ملی صنایع مس ایران با 647 هزار سهم بیشترین متقاضی فروش را در بازار به خود اختصاص دادند.

امروز بانک پارسیان با 29/5 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر روند شاخص داشت. در مقابل ملی صنایع مس ایران با 37/19 واحد، چادرملو با 27/10 واحد، سرمایه‌گذاری غدیر با 49/5 واحد، مخابرات ایران با 98/4 واحد، فولاد خوزستان با 48/4 واحد و فولاد خراسان با 75/2 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

در معاملات امروز بازار سهام، فیبر ایران، صنعتی دریایی ایران، حق‌تقدم توسعه صنایع بهشهر، داده‌پردازی ایران، ایران ارقام، شهد ایران، صنایع جوشکاب یزد ، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن ، بانک پارسیان و حق‌تقدم بانک پارسیان بیشترین افزایش قیمت را میان سایر شرکت‌های بورسی تجربه کردند.

در مقابل حق‌تقدم صنعتی بهشهر، معادن منگنزایران، سیمان ارومیه، سیمان بهبهان، ملی صنایع مس ایران، باما، توسعه صنایع بهشهر، مجتمع فولادخراسان، سیمان کردستان و حق‌تقدم سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بیشترین کاهش قیمت را داشتند.