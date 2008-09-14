شهریار مکان مناسبی برای ساخت انبار مواد غذایی تهران است

عباس حاج علی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: استفاده از قابلیت و پتانسیل موجود در شهرستان می تواند موجب رونق بازار کار و ایجاد اشتغال شود و با توجه به اینکه ایجاد سردخانه و انبار به بخش خصوصی واگذار شده است، کلیه افرادی که تمایل به سرمایه گذاری در این بخش دارند می توانند با توجه به فراهم شدن زمینه مساعد برای این فعالیت اقدام نمایند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: هم اکنون شهریار در بخش کشاورزی، تجارت، صنعت و بازرگانی فعالیت خوبی دارد به نحوی که بیش از 20 هزار واحد صنعتی در این شهرستان وجود دارد و این باعث به وجود آمدن زمینه مساعدی در زمینه گردش در سرمایه می شود.

وی افزود: به همین منظور باید زمینه افزایش بانکها به خصوص بانکهای خصوصی همچون سراسر کشور در شهریار فراهم شود به نحوی که میزان تاسیس بانکهای خصوصی در سراسر کشور نسبت به بانکهای دولتی 23 درصد بوده است.

حاج علی یادآور شد: در شهریار قریب به 12 هزار واحد تولیدی مختلف ائم از تولیدات صنایع مختلف و کارگاه های کشاورزی فعالیت می کنند و طبق بررسی صورت گرفته، وضعیت تولید در شهریار در بسیاری از بخشها از هشت استان کشور بالاتر ارزیابی شده است.

معاون برنامه ریزی فرمانداری شهریار همچنین با تاکید بر ایجاد نمایشگاه های تخصصی چند منظوره دائمی در شهرستان ادامه داد: این نمایشگاه ها باید در تمام فصول سال با هدف به نمایش گذاشتن و معرفی توانایی و پتانسیلهای بالقوه شهرستان با کمک بخش خصوصی و دولتی دایر شود.

وی از آمادگی شهریار برای ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی در این شهرستان خبر داد.