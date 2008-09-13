تقدیر شاه بحرین از نقش تاثیرگذار علامه فضل الله در تحولات لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، "محمد علی بن شیخ منصور الستری" مشاور امور قانونگذاری شاه بحرین و معاون رئیس مجلس اعلای امور اسلامی این کشور در دیدار با علامه سید محمد حسین فضل الله در بیروت که امروز انجام شد، پیام تبریک شاه بحرین را به وی تقدیم کرد.



شاه بحرین در این پیام از نقش برجسته علامه فضل الله در سطوح اسلامی و عربی و توجه وی به شرایط مسلمانان و مقابله با چالشهایی که آنها را تهدید می کند، به ویژه درمقابله با طرحهای فتنه افکنانه مذهبی قدردانی کرد.



الستری همچنین در این دیدار از نقش علامه فضل الله در تحکیم وحدت اسلامی و حمایت از وضعیت مسلمانان در برابر تفرقه و دودستگی،تقدیر شده است.



بر اساس این گزارش، در دیدار مشاور شاه بحرین با علامه فضل الله، اوضاع داخلی این کشور کوچک عربی واقع در خلیج فارس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

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