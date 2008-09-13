به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سیاه و سفید 120 دقیقه‌ای محصول سال 1953 آمریکا است و مارلون براندو، جیمز میسن، جان گیلگاد، لوئیس کلهرن به نقش جولیوس سزار، ادموند اوبراین، گریر گارسن و دبورا کار در آن نقش‌آفرینی کرده‌اند.

"جولیوس سزار" بر اساس نمایشنامه ویلیام شکسپیر و فیلمنامه منکیه‌ویتس ساخته و سال 1954 در پنج رشته بهترین فیلم، بهترین بازیگر مرد (براندو)، بهترین فیلمبرداری سیاه و سفید (جوزف روتنبرگ)، بهترین موسیقی متن (میکلوش روژا) و بهترین طراحی هنری و صحنه نامزد اسکار شد و تنها در یک رشته اخیر اسکار برد.

فیلم داستان جولیوس سزار امپراتور روم در 44 سال پیش از میلاد است. کاسیوس و برخی بزرگان تصمیم می‌گیرند سزار را با کمک بروتوس سرنگون کنند. همسر سزار از او می‌خواهد در جلسه سنا شرکت نکند. سزار نمی‌پذیرد و در توطئه‌ای کشته می‌شود. مارک آنتونی دوست سزار با لشکری بزرگ بروتوس و دوستانش را تعقیب می‌کند...