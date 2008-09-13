آمادگی مجمع تشخیص مصلحت برای تدوین سیاست های حمایتی از انجمن های علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی صبح امروز در دیدار با رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران اظهار داشت: انجمن های صنفی بویژه انجمن هایی که دارای پشتوانه های قوی علمی هستند باید با به فعل درآوردن امکان بالقوه ، فعالیت های خود را از لحاظ کمی و کیفی نیز ارتقا بخشند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید برای خدمات رسانی همه جانبه از جمله دندانپزشکی به بیمارانی که دارای شرایط خاص و ویژه ای می باشند، خدمات رسانی تسهیلات لازم را فراهم کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با ضروری خواندن ترویج شاخص های سلامتی از جمله سلامت دهان و دندان در جامعه اظهار داشت: تدوین قانون بیمه همگانی وتصویب آن در سال 74 با نگاه سلامت ملی جامعه انجام شد و در همین راستا و همزمان با آن تمهیداتی نیز برای گسترش دانشگاهها به عمل آمد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه همه انسانها از بدو تولد تا پایان عمر نیازمند خدمات مختلف پزشکی از جمله دندانپزشکی هستند ، توجه خاص به شاخص های سلامتی مردم را مورد تاکید قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه تولید علم زادگاههای مختلفی دارد، ایجاد مرکزی مناسب برای برگزاری کنگره های علمی بین المللی که در شأن انجمن های علمی ایران برای عرضه توانمندی های خود به دنیا باشد را ضروری دانست و گفت: می توانیم تدوین سیاست های کلی به منظور حمایت از انجمن های علمی و صنفی را در دستور کار مجمع قرار دهیم.

در ابتدای این دیدار دکتر غزنوی رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکان ایران به اتفاق سایر اعضا از جمله دکتر دادمنش و خانم دکتر صاحب و جمعی از پیشکسوتان این انجمن گزارشی از فعالیت های این انجمن و مشکلات موجود را به اطلاع رساندند.

دکتر طاهریان رئیس چهل و هشتمین کنگره بین المللی دندانپزشکی که در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد در این زمینه گزارش مبسوطی ارائه کرد.