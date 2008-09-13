پخش پنج فیلم در هفته دفاع مقدس از شبکه دو

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته دفاع مقدس امسال فیلم‌های "در آرزوی پرواز" به کارگردانی حسین حکمت‌جو، "قبل از غروب" ساخته محمدجواد کاسه‌ساز، "غریبه‌ای در مه" به کارگردانی جواد افشار، "نبش قلب" به کارگردانی قاسم جعفری و "براده‌های خورشید" به کارگردانی محمدحسین حقیقی از شبکه دو پخش می‌شود.

از میان این فیلم‌ها، تصویربرداری "در آرزوی پرواز" با نام قبلی "زندگی بدون من" و "قبل از غروب" به پایان رسیده و "براده‌های خورشید" نیز محصول سال 1374 در ژانر دفاع مقدس است که در پانزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر هم حضور داشت و برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم دوم شد.

"در آرزوی پرواز" درباره پسری بیمار به نام مانی است که پدرش در مأموریت تفحص شهید شده و او آرزو دارد در کابین خلبان از نزدیک شاهد پرواز هواپیما باشد. مانی در بیمارستان با میثم آشنا می‌شود که به مانی قول می‌دهد او را به آرزوی دیرینه‌اش برساند. شیرین بینا، یوسف مرادیان، مجید مشیری، کتانه افشارنژاد، ایلیا شهیدی‌فر و... بازیگران فیلم هستند.