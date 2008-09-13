پیروزی لیورپول برابر منچستریونایتد / صعود شاگردان بنیتز به صدر جدول

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دیدار هفته چهارم رقابت های لیگ برتر انگلستان که در ورزشگاه آنفیلد برگزار شد، تیم فوتبال لیورپول موفق شد با نتیجه 2 بر یک برابر منچستریونایتد به پیروزی دست یابد.

در این دیدار ابتدا تیم فوتبال منچستر در دقیقه 2 و توسط توز به گل برتری دست یافت اما براون مدافع منچستر در دقیقه 26 دروازه تیم خود را به اشتباه باز کرد تا نیمه نخست با نتیجه تساوی به پایان برسد. در دقیقه 77 بازی " بابل" گل برتری شاگردان بنیتز را به ثمر رساند تا مردان قرمزپوش آنفیلد 3 امتیاز ارزشمند این مسابقه را از آن خود کنند.