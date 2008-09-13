پیروزی لیورپول برابر منچستریونایتد / صعود شاگردان بنیتز به صدر جدول

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین دیدار هفته چهارم رقابت های لیگ برتر انگلستان که در ورزشگاه آنفیلد برگزار شد، تیم فوتبال لیورپول موفق شد با نتیجه 2 بر یک برابر منچستریونایتد به پیروزی دست یابد.
در این دیدار ابتدا تیم فوتبال منچستر در دقیقه 2 و توسط توز به گل برتری دست یافت اما براون مدافع منچستر در دقیقه 26 دروازه تیم خود را به اشتباه باز کرد تا نیمه نخست با نتیجه تساوی به پایان برسد. در دقیقه 77 بازی " بابل" گل برتری شاگردان بنیتز را به ثمر رساند تا مردان قرمزپوش آنفیلد 3 امتیاز ارزشمند این مسابقه را از آن خود کنند.
با این پیروزی لیورپول 10 امتیازی شد و به صدرجدول رده بندی رقابت های لیگ برتر انگلستان صعود کرد. منچستر هم با یک بازی کمتر و 4 امتیاز در مکان نهم جدول قرار گرفت.
صحنه گل اول لیورپول به منچستریونایتد
- سایر دیدارهای هفته چهارم مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلستان از ساعتی دیگر به شرح زیر پیگیری می شود:
* بلکبرن - آرسنال
* فولهام - بولتون
* نیوکاسل - هال سیتی
* پورتسموث - میدلزبورو
* وست برومویچ - وستهام
* ویگان - ساندرلند
* منچسترسیتی - چلسی
یکشنبه - 24/6/87
* استوک سیتی - اورتون
دوشنبه - 25/6/87
* تاتنهام - آستون ویلا
- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های انگلستان به شرح زیر است:
1- لیورپول 7 امتیاز
2- چلسی 7 امتیاز
3- منچسترسیتی 6 امتیاز - تفاضل گل 4+
4- آرسنال 6 امتیاز- تفاضل گل 3+
-------------------------------
19- تاتنهام یک امتیاز
2- وست برومویچ یک امتیاز
نظر شما