  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۴۸

درنامه به علی‌آبادی ابلاغ‌شد:

دستور رئیس‌جمهور برای بررسی نتایج دور از انتظار ورزشکاران در المپیک

دستور رئیس‌جمهور برای بررسی نتایج دور از انتظار ورزشکاران در المپیک

رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس سازمان تربیت بدنی دستور داد با تشکیل هیئتی متشکل از صاحب‌نظران و دانشگاهیان علل و عوامل نتایج دور از انتظار ورزشکاران در المپیک پکن بررسی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه دکتر محمود احمدی‌نژاد به محمد علی آبادی آمده است : گرچه طی سال‌های اخیر مجموعه ورزشی کشور از حرکتی شتابان و اصولی و رو به رشد برخوردار بوده است ولی نتایج دور از انتظار ورزشکاران در المپیک، بررسی دقیق علل و عوامل آن برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و جبران آن در آینده را ضروری ساخته است.

در حالی که همه‌گونه امکانات برای پیشرفت ورزشی و فتح قله‌های قهرمانی آماده شده است هماهنگی کامل با برنامه و تجمیع و هم‌افزایی همه توانمندی‌ها، استفاده از ظرفیت‌های علمی و همه استعدادهای کشور و حرکت پایه‌ای، بیش از گذشته باید مد نظر قرار گرفته و عملیاتی شود و از ناهماهنگی‌ها و کارهای غیرعالمانه و یا دخالت‌های غیرمسؤولانه و غیرتخصصی و تخریب‌های تبلیغی و غیراخلاقی به طور جدی جلوگیری شود.

یادآوری می‌نماید که متوسط استعداد جوان ایرانی همانگونه که در افزایش سهمیه المپیک و در هفته‌های اخیر در کاراته، والیبال و بسکتبال و روزانه در صدها عرصه علمی و فنی و فرهنگی مشاهده می‌کنیم شایسته حضور در میادین بزرگ و افتخارآفرینی مستمر است.

لازم است با تشکیل هیئتی متشکل از صاحبنظران و خبرگان و دانشگاهیان دلسوز و کارآمد نسبت به بررسی وضع موجود و رفع ضعف‌ها و موانع و ایجاد هماهنگی کامل بین بخش‌های گوناگون دست‌اندرکار برای حضور درخشان‌تر در میادین آینده اقدام و به صورت مرتب گزارش آن را به ملت شریف و اینجانب اعلام نمایید.

از خداوند متعال توفیق و سرافرازی همه دست‌اندرکاران و جوانان برومند ایران اسلامی را مسئلت دارم.

 

کد مطلب 748917

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها