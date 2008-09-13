به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه دکتر محمود احمدینژاد به محمد علی آبادی آمده است : گرچه طی سالهای اخیر مجموعه ورزشی کشور از حرکتی شتابان و اصولی و رو به رشد برخوردار بوده است ولی نتایج دور از انتظار ورزشکاران در المپیک، بررسی دقیق علل و عوامل آن برای برنامهریزی دقیقتر و جبران آن در آینده را ضروری ساخته است.
در حالی که همهگونه امکانات برای پیشرفت ورزشی و فتح قلههای قهرمانی آماده شده است هماهنگی کامل با برنامه و تجمیع و همافزایی همه توانمندیها، استفاده از ظرفیتهای علمی و همه استعدادهای کشور و حرکت پایهای، بیش از گذشته باید مد نظر قرار گرفته و عملیاتی شود و از ناهماهنگیها و کارهای غیرعالمانه و یا دخالتهای غیرمسؤولانه و غیرتخصصی و تخریبهای تبلیغی و غیراخلاقی به طور جدی جلوگیری شود.
یادآوری مینماید که متوسط استعداد جوان ایرانی همانگونه که در افزایش سهمیه المپیک و در هفتههای اخیر در کاراته، والیبال و بسکتبال و روزانه در صدها عرصه علمی و فنی و فرهنگی مشاهده میکنیم شایسته حضور در میادین بزرگ و افتخارآفرینی مستمر است.
لازم است با تشکیل هیئتی متشکل از صاحبنظران و خبرگان و دانشگاهیان دلسوز و کارآمد نسبت به بررسی وضع موجود و رفع ضعفها و موانع و ایجاد هماهنگی کامل بین بخشهای گوناگون دستاندرکار برای حضور درخشانتر در میادین آینده اقدام و به صورت مرتب گزارش آن را به ملت شریف و اینجانب اعلام نمایید.
از خداوند متعال توفیق و سرافرازی همه دستاندرکاران و جوانان برومند ایران اسلامی را مسئلت دارم.
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