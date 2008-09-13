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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۸:۳۳

ضرغامی درگذشت دوبلور پیشکسوت را تسلیت گفت

ضرغامی درگذشت دوبلور پیشکسوت را تسلیت گفت

رئیس رسانه ملی در پیامی درگذشت زنده‌یاد عطاءالله کاملی را به جامعه هنری به ویژه صداپیشگان سینما و تلویزیون تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت سیدعزت‌الله ضرغامی آمده است: درگذشت هنرمند توانا و مجرب مرحوم عطاءالله کاملی را به جامعه هنری به ویژه به صداپیشگان شریف و ارجمند که طنین صدای ماندگار آنها در جان بخشیدن به نقش‌های موثر سپهر تلویزیون و سینما امری است سترگ و انکارناشدنی، تسلیت عرض می‌نمایم.

زنده‌یاد کاملی عصر جمعه 22 شهریورماه به دلیل ابتلا به بیماری سرطان استخوان دار فانی را در سن 79 سالگی وداع گفت. او دانش‌آموخته رشته حقوق بود و از سال 1335 به شکل حرفه‌ای وارد عرصه دوبله شد. "اسپارتاکوس"، "لورنس عربستان" و "سقوط امپراتوری رم" و مجموعه‌های "ارتش سری" و "پوآرو" از جمله آثار ماندگار کاملی در عرصه صداپیشگی است.

پیکر زنده‌یاد عطاءالله کاملی فردا یکشنبه 24 شهریورماه ساعت 9 با حضور هنرمندان سینما و تلویزیون و دوستداران صدای ماندگار وی از مقابل مسجد بلال تشییع می‌شود.

کد مطلب 748920

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