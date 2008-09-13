ضرغامی درگذشت دوبلور پیشکسوت را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت سیدعزت‌الله ضرغامی آمده است: درگذشت هنرمند توانا و مجرب مرحوم عطاءالله کاملی را به جامعه هنری به ویژه به صداپیشگان شریف و ارجمند که طنین صدای ماندگار آنها در جان بخشیدن به نقش‌های موثر سپهر تلویزیون و سینما امری است سترگ و انکارناشدنی، تسلیت عرض می‌نمایم.

زنده‌یاد کاملی عصر جمعه 22 شهریورماه به دلیل ابتلا به بیماری سرطان استخوان دار فانی را در سن 79 سالگی وداع گفت. او دانش‌آموخته رشته حقوق بود و از سال 1335 به شکل حرفه‌ای وارد عرصه دوبله شد. "اسپارتاکوس"، "لورنس عربستان" و "سقوط امپراتوری رم" و مجموعه‌های "ارتش سری" و "پوآرو" از جمله آثار ماندگار کاملی در عرصه صداپیشگی است.

پیکر زنده‌یاد عطاءالله کاملی فردا یکشنبه 24 شهریورماه ساعت 9 با حضور هنرمندان سینما و تلویزیون و دوستداران صدای ماندگار وی از مقابل مسجد بلال تشییع می‌شود.