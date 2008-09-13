کاروان مهر علوی در ضیافت افطار سفارت ایران در چین/ پاداش مدال آوران اهدا شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پکن، در این مراسم که شامگاه امروز به وقت چین در محل سفارت ایران در این کشور برگزار شد، کاروان ورزشی کشورمان پس از صرف افطار، نماز جماعت را به امامت آیت الله راشدیزدی به جا آوردند.

در ادامه این مراسم جواد منصوری سفیرکشورمان در چین ضمن تبریک موفقیت هایی که تا به حال ورزشکاران کشورمان در سیزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک کسب کرده اند، به مدال آوران این مسابقات جوایز نقدی اهدا کرد.

براین اساس، به حمزه محمدی در رشته وزنه برداری که ایران را تا امروز صاحب تنها مدال طلا کرده است سه سکه بهار آزادی اهدا شد. سعید رحمتی در جودو ، علی محمد یاری در پرتاب دیسک ، عبدالرضا جوکار در پرتاب نیزه و علی حسینی در وزنه برداری به عنوان مردان نقره ای کاروان ایران دو سکه بهار آزادی دریافت کردند و جواد حردانی در پرتاب نیزه که به مدال برنز دست یافته بود، یک سکه بهار آزادی دریافت کرد.

در این مراسم از سوی سفارت ایران در چین به ورزشکاران باقی مانده وعده داده شد در صورت کسب مدال، جایزه ویژه آنها به دهکده بازیها ارسال خواهد شد.

همچنین از سوی کاروان مهر علوی نیز هدیه ویژه ای توسط غفور کارگری سرپرست کاروان کشورمان به جواد منصوری سفیر ایران در پکن اهدا شد.