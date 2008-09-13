ایران و آذربایجان همکاریهای امنیتی منطقه ای را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیرامورخارجه کشورمان که برای سفری یک روزه در باکو به سر می برد با ائلمار محمد یاروف همتای آذری خود دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار با مروری بر آخرین روند مناسبات دوجانبه و ظرفیتهای جدید در جهت گسترش حجم روابط بررسی شد.

متکی در این دیدار همکاریهای امنیتی کشورهای منطقه قفقاز را ضرورتی برای غلبه بر شرایط فعلی که محصول سیاستهای غلط برخی کشورهای فرامنطقه ای است خواند و بر لزوم عینیت یافتن همکاریهای منطقه ای تاکید کرد.

وزیرامورخارجه آذربایجان نیز ضمن استقبال از ابتکار جمهوری اسلامی ایران بر تلاش به منظور تبلور این ابتکار عمل تاکید کرد.



