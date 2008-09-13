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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۱۹:۱۶

گزارش خبرنگار مهر از چین /

پایان هفتمین روز بازیها با صدرنشینی چین/ ایران در رده 35 جدول رده بندی

پایان هفتمین روز بازیها با صدرنشینی چین/ ایران در رده 35 جدول رده بندی

هفتمین روز از سیزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک پکن با تداوم صدرنشینی کاروان ورزشی چین و قرار گرفتن ایران در رده سی و پنجم به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پکن، در پایان هفتمین روز این بازیها کاروان ورزشی چین با کسب 49 مدال طلا ، 48 نقره ، 33 برنز و مجموع 130 مدال همچنان در صدر جدول رده بندی قرار دارد.

کاروان انگلیس با 38 مدال طلا، 21 نقره ، 23 برنز و مجموع 82 مدال در رده دوم قرار دارد و آمریکا با 26 مدال طلا، 19 نقره، 21 برنز و مجموع 66 مدال در رده سوم ایستاده است.

کاروان ورزشی کشورمان نیز در پایان هفتمین روز این بازیها با کسب یک مدال طلا توسط حمزه محمدی در وزنه برداری، چهار مدال نقره توسط علی محمدیاری در پرتاب دیسک ، عبدالرضا جوکار در پرتاب نیزه ، علی حسینی در وزنه برداری و سعید رحمتی در جودو و تنها مدال برنز جواد حردانی در پرتاب نیزه ، در رده سی و پنجم جدول رده بندی قرار دارد.

کد مطلب 748934

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