مراسم افطاری انجمن روزنامه نگاران مسلمان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ در مراسم افطاری انجمن روزنامه نگاران مسلمان که با حضور مدیران مسئول روزنامه ها، مدیران عامل خبرگزاریها و خبرنگاران اصحاب رسانه برگزار شد مهدی فضائلی دبیر کل این انجمن در سخنانی اظهار داشت : انجمن روزنامه نگاران مسلمان همواره در پی ایجاد فضایی مناسب برای خبرنگاران بوده است تا بتوانند در آن فضا در راستای امنیت ملی کشور فعالیت کنند.

وی ضمن ارائه 10 پیشنهاد به مسئولان مربوطه از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از آنان خواست تا انجمن روزنامه نگاران مسلمان را در دستیابی به اهدافش بیش از پیش یاری کنند.

فضائلی همچنین بر زمینه سازی برای حضور خبرنگاران در عرصه های بین المللی و پرورش خبرنگاران بین المللی تاکید کرد و خواستار کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تامین بودجه صندوق قرض الحسنه انجمن روزنامه نگاران مسلمان شد.

در این مراسم علیرضا ملکیان معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و تعدادی از پیشکسوتان عرصه خبر و اطلاع رسانی نیز حضور داشتند.