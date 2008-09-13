درخواست عضویت در ناتو برگشت ناپذیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه اوکراین در بیانبه ای اعلام کرد: روسیه کی یف را در حوزه نفوذ استراتژیک خود می داند و از این رو در تلاش برای بی ثبات سازی اوکراین است.

وزارت خارجه اوکراین درخواست کی یف برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا را بازگشت ناپذیر اعلام کرد.

بیانیه وزارت خارجه اوکراین اضافه کرد: ادامه سیاست خصمانه مسکو علیه کی یف باعث انزوای روسیه به عنوان یک کشور دارای قابلیت های فراوان خواهد شد.

گرجستان و اوکراین، دو جمهوری اتحاد جماهیر شوروی سابق در تلاش برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا هستند اما روسیه با داشتن مرز با این کشورها این اقدام را عامل کاهش قدرت بازدارندگی دفاعی خود دانسته و با آن مخالف است.



