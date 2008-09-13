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۲۳ شهریور ۱۳۸۷، ۲۰:۳۱

اوکراین خطاب به روسیه:

درخواست عضویت در ناتو برگشت ناپذیر است

درخواست عضویت در ناتو برگشت ناپذیر است

در شرایطی که روسیه گسترش ناتو به شرق را به منزله کودتا علیه خود می داند اوکراین درخواست عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا را برگشت ناپذیر عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه اوکراین در بیانبه ای اعلام کرد: روسیه کی یف را در حوزه نفوذ استراتژیک خود می داند و از این رو در تلاش برای بی ثبات سازی اوکراین است.

وزارت خارجه اوکراین درخواست کی یف برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا را بازگشت ناپذیر اعلام کرد.

 بیانیه وزارت خارجه اوکراین اضافه کرد: ادامه سیاست خصمانه مسکو علیه کی یف باعث انزوای روسیه به عنوان یک کشور دارای قابلیت های فراوان خواهد شد.

گرجستان و اوکراین، دو جمهوری اتحاد جماهیر شوروی سابق در تلاش برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپا هستند اما روسیه با داشتن مرز با این کشورها این اقدام را عامل کاهش قدرت بازدارندگی دفاعی خود دانسته و با آن مخالف است.


 

کد مطلب 748949

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