موادمخدر، كارآمدترين ابزارثروت وسلطه قدرت هاي استعماري

به گزارش خبرنگارعلمي خبرگزاري مهر" اپيوم" از ريشه " اپوس" "OPOS" به معني شيره كه آن هم از كلمه "اهي پي نا" " AHIPENA" از زبان سانسكريت گرفته شده و بنا به تلفظهاي ديگر "افيون" يا " هپيون" خوانده مي شود.
بكار بردن كلمه " ترياك" " Theriac" بجاي افيون يك غلط مصطلح است ، زيرا " ترياك " در زبان انگليسي " ترياق" و در زبان فرانسوي نام يك پادزهر است كه از حدود 70 نوع گياه تهيه شده و گاهي پوست يك نوع مار به نام " Tiriak" را نيز به آن مي افزودند.
دول استكباري و در راس آنها انگليس ، همزمان با ايجاد تفرقه و خصومت بين دولتهاي ايران و عثماني ، بشدت مواد مخدر را رواج دادند كه حتي برخي از شاهان صفوي نيز به آن روي آورده و معتاد شدند. با شروع حكومت قاجار ، بر مبناي سياست انگليس كه خواهان تضعيف همسايگان هندوستان بود ، ترياك كشي چنان در ايران رواج يافت كه حتي تصوير " ناصرالدين شاه " را همانند نقش سكه برجسته برحقه هاي وافور منقوش ساختند و بدينسان به آن رسميت بخشيدند و در همين ايام نيز كشت خشخاش را ترويج كردند و براي اولين بار در " ماهان كرمان " مرغوب ترين اين محصول را كاشتند.
در زمان حكومت سلسله پهلوي ، سطح زير كشت تا ميزان 33.000 هكتار افزايش يافت و علاوه بر ترياكهاي سناتوري كه اسباب تعيش طبقه اشراف و ثروتمندان ، وكلا و نمايندگان مجلس ، درباريان و خوانين بود ، براي اولين بار مرزهاي كشور به روي هروئين گشوده شد و از حدود سال 1340 جوانان اين مرز و بوم در معرض يكي از مهمترين توطئه هاي استكبار جهاني (مواد مخدر) قرار گرفتند و ايران كه در مسير ترانزيت مواد مخدر آسيا به اروپا قرار دارد بزرگترين لطمات را متحمل شد. استكبار جهاني كه شكست عظيمي را از انقلاب اسلامي متحمل شده بود جهت غوطه ور كردن جوانان كشور در دام اعتياد ، با توطئه اي حساب شده توزيع مواد مخدر را در ايران افزايش داد . مبارزه با قاچاق مواد مخدر بارهنمودهاي امام و با همت جوانان حزب اللهي در قالب كميته هاي انقلاب اسلامي آغاز شد . اين مبارزه با تشكيل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 1367 و تصويب قانون جديد مبارزه با مواد مخدر ، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بتدريج شكل سازمان يافته به خود گرفت و با ادغام نيروهاي انتظامي موج فزايندي اي به خود گرفته است و ستاد مبارزه با مواد مخدر كه رياست آن را رئيس جمهور بر عهده دارد هماهنگي لازم را در زمينه ادامه اين مبارزه انجام مي دهد. در حال حاضر در كشور يك ميليون و 200 هزار نفر معتادرسمي وجوددارد و 800 هزار نفر نيز به صورت تفنني از مواد مخدر استفاده مي كنند. فقر ، بيكاري ، سرخوردگي اجتماعي و جدائي والدين از عوامل اصلي گرايش به مواد مخدر مي باشند.
نظر شما