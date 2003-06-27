موادمخدر، كارآمدترين ابزارثروت وسلطه قدرت هاي استعماري

به گزارش خبرنگارعلمي خبرگزاري مهر" اپيوم " از ريشه " اپوس " "OPOS" به معني شيره كه آن هم از كلمه " اهي پي نا " " AHIPENA" از زبان سانسكريت گرفته شده و بنا به تلفظهاي ديگر " افيون " يا " هپيون " خوانده مي شود .

بكار بردن كلمه " ترياك " " Theriac" بجاي افيون يك غلط مصطلح است ، زيرا " ترياك " در زبان انگليسي " ترياق " و در زبان فرانسوي نام يك پادزهر است كه از حدود 70 نوع گياه تهيه شده و گاهي پوست يك نوع مار به نام " Tiriak" را نيز به آن مي افزودند .

دول استكباري و در راس آنها انگليس ، همزمان با ايجاد تفرقه و خصومت بين دولتهاي ايران و عثماني ، بشدت مواد مخدر را رواج دادند كه حتي برخي از شاهان صفوي نيز به آن روي آورده و معتاد شدند . با شروع حكومت قاجار ، بر مبناي سياست انگليس كه خواهان تضعيف همسايگان هندوستان بود ، ترياك كشي چنان در ايران رواج يافت كه حتي تصوير " ناصرالدين شاه " را همانند نقش سكه برجسته برحقه هاي وافور منقوش ساختند و بدينسان به آن رسميت بخشيدند و در همين ايام نيز كشت خشخاش را ترويج كردند و براي اولين بار در " ماهان كرمان " مرغوب ترين اين محصول را كاشتند .