لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های مجلس هشتم اظهار داشت: در مجلس هشتم برنامه های ویژه ای وجود دارد که برخی از آنها ادامه فعالیتهای مجلس هفتم است که در این دوره از مجلس آنها را پیگیری می کنیم.

لاله افتخاری تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با طرح موضوعات مختلف و بررسی برخی مسائلی که در مجلس هفتم مطرح شد، به کار خود ادامه می دهد.

وی افزود: پیشنهاد تشکیل کمیته آموزشی و پژوهشهای قرآنی و حوزوی نیز ارائه شده تا با هدف گسترش فرهنگ قرآنی، تعمیق آن تشکیل شود.

افتخاری رفع بی سوادی و کم سوادی قرآنی را عاملی برای تشکیل این کمیته خواند که مصوب شده و قرار است راهکارهای هدفمند آن به منظور اجرایی کردن فعالیتها ارائه شود.

وی با بیان اینکه طی مجلس گذشته به منظور بهره گیری از بیانات آیات عظام با آنها دیدار و گفتگوهایی داشته ایم، به دیدار با آیت الله جوادی آملی اشاره کرد و گفت: در راستای ادامه برنامه های مجلس گذشته، در مجلس هشتم نیز با دیگر مراجع تقلید و آیات عظام دیدار می کنیم و از پیشنهاد آنها برای پیشبرد اهداف قرآنی خود بهره مند می شویم.