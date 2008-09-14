باج خواهی رژیم اسرائیل در مورد اسیران فلسطینی را نمی پذیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، خاد مشعل اظهار داشت: ما در زمینه تبادل اسرا چیز جدیدی تحمیل نکردیم اما با باج خواهی اسرائیل در مورد سقف تعداد اسیران فلسطینی مخالفیم.

وی تصریح کرد: ما مذاکرات تبادل اسیران را بر اساس هزار اسیر آغاز کردیم اما ناگهان مواجه شدیم که اسرائیل سقف تعداد اسیران را 450 نفر اعلام کرده است.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفت: ما تمایل داریم که قرارداد تبادل اسرا در اسرع وقت انجام شود زیرا اصرار داریم که اسیران ما نزد خانواده هایشان بازگردند اما در عین حال باج خواهی اسرائیل را در مورد تعداد اسیران نمی پذیریم.

وی همچنین از ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و مذاکره با رژیم صهیونیستی در حالی که توسعه شهرکها در کرانه باختری و بیت المقدس ادامه دارد، انتقاد کرد.

مشعل تصریح کرد: ما هرگز هیچگونه سازشی را با دشمن صهیونیست که آرمانهای ملی فلسطنی را نادیده بگیرد، نمی پذیریم.

وی در ادامه گفت: پس از نهم ژانویه 2009 (پایان دوره ابومازن) هر رئیس فلسطینی تنها از طریق برگزاری انتخابات و وفاق ملی مشروعیت خواهد داشت.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس ضمن درخواست از کشورهای عربی برای رفع محاصره نوارغزه گفت: از رهبران امتهای عربی و اسلامی به ویژه "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر، "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه و "عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان سعودی می خواهم که به اعلام رفع محاصره نوارغزه مبادرت بورزند.