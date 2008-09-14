درخواست مورالس از مردم/ درگیریهای بولیوی 20 کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، درگیریهای میان طرفدارن و مخالفان دولت بولیوی همچنان در این کشور ادامه دارد بطوریکه آمار کشته های این درگیریها به 20 نفر رسیده است.

این درگیریها در حالی ادامه دارد که از روز جمعه 22 شهریور به فرمان "ایوو مورالس" رئیس جمهور بولیوی در استان "پاندو" که جسد هشت نفر از این کشته ها در آنجا پیدا شده بود، مقرارت حکومت نظامی برقرار شد.

مقامات دولتی بولیوی فرماندار پاندو را به تجهیز کارگران برای مقابله با دولت متهم می کنند.

ناآارمیهای بولیوی از چند ماه قبل و در پی اجرای اصلاحات ملی گرایانه مورالس آغاز شد. در آن زمان استانهای نفت خیز این کشور با اصلاحات مورالس مخالفت کردند که ادامه این مخالفتها منجر به برگزاری همه پرسی در بولیوی شد که مردم این کشور با رای اعتماد به مورالس از اصلاحات او حمایت کردند.

در آن زمان قرار بر این بود که در صورت پیروزی مورالس در همه پرسی، فرمانداران استانهای مخالف اصلاحات وی از قدرت کنار بروند اما فرمانداران از این اقدام خودداری کرده و کارگران را علیه حکومت مرکزی شوراندند.

در همین رابطه روز گذشته نیز در شمال بولیوی نیروهای ضد دولتی با نیروهای امنیتی بولیوی درگیر شدند و حتی صدای شلیک گلوله نیز در این منطقه شنیده شد.

در همین رابطه و در پی ادامه ناآرامیها در این کشور، ایوو مورالس از طرفدران خود خواست تا از اصلاحات ملی گرایانه او حمایت کنند.

از سوی دیگر از سانتا کروز مهمترین شهر اقتصادی بولیوی خبر می رسد که ادامه درگیریها موجب شده تا این شهر با خطر کمبود سوخت مواجه شود.

و خبر آخر از بولیوی آنکه سفیر اخراج شده آمریکا از این کشور، امروز به آمریکا پرواز می کند.

ازسوی دیگرفردا سران آمریکای لاتین درباره تحولات اخیر بولیوی نشست ویژه برگزار می کنند.