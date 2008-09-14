معابر شرق تهران برای تردد معلولان مناسب سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جواد میرزاقلی گفت: به منظور بهبود تردد عابران پیاده و ایمن سازی تردد معلولین و سالمندان، بیش از 40 معبر اصلی منطقه با طراحی و اصلاح مسیر ، مناسب سازی و بهسازی شد.

وی تصریح کرد: یکی از عمده ترین مشکلاتی که معلولان و کهنسالان با آن مواجه هستند ، ایجاد مشکلات تردد در سطح معابر است که خوشبختانه با اجرای طرح های جهادی موضوعی و موضعی ، بسیاری از معابر منطقه برای تردد آسوده این افراد مناسب سازی شده است و مابقی نیز در آینده ایمن سازی خواهد شد.

معاون فنی و عمرانی منطقه چهار افزود: در این طرح، پیاده روهای خیابان های کوثر یکم و مرکزی محله قنات کوثر، ضلع جنوب خیابان کلهر، مطهری ، بوستان 8 ، جعفرپناه، رحیمی، احسان ، استخر 12 شرقی ، جداول باغچه های باقری ، گلزار ، نادرزندی ، طالقانی ، ضلع شمال غرب میدان هروی، حجر بن عدی ، حدفاصل رسالت و اشراق ضلع شرق و غرب، بالاتر از چهار راه اشراق، ضلع غرب خیابان سراج، فرجام تا دلاوران، حد فاصل خیابان های 121 و 123 ، تکاوران 14 شرقی ، 15 شرقی و ضلع غربی و شرقی خیابان بهسازی و مناسب سازی شده است.

وی خاطر نشان کرد: حجم عملیات انجام شده در این طرح شامل 32800 متر مربع روسازی ، 17000 متر طول نهرسازی، 21000 متر مربع خشکه چینی ، 11850 متر مربع خاکبرداری ، 18900 متر مربع تخریب بتن، 1720 متر مربع نصب سنگ کف و تخریب سنگ نیز 3000 متر مربع است.