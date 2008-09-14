بازگشایی 19 نماد معاملاتی در بورس

امروز یکشنبه 19 نماد معاملاتی در بورس بازگشایی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نثل از سنا، امروز یکشنبه 24/06/87 ، نماد معاملاتی شرکتهای سیمان کارون و دشت مرغاب پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه مبنی بر تقسیم سود نقدی و مجمع عمومی فوقالعاده مبنی بر اصلاح اساسنامه . سینا دارو پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده به منظور انتخاب اعضای هیئتمدیره . گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو ، لبنیات کالبر ، بهنوش ایران ، تهران دارو ، پتروشیمی فارابی ، صنعتی بوتان و کنتورسازی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه سال منتهی به 1386 مبنی برتقسیم سود نقدی . تولید مواد اولیه مصنوعی ، نساجی بروجرد و بستهبندی پارس پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به سالهای 85 و 86 مبنی بر تقسیم سود نقدی .کابلهای مخابراتی شهید قندی ، مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران و جام دارو با توجه به تعدیل پیشبینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 30/12/1387 . پارس سرام با توجه به اعلام پیشبینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 31/3/1388 . شیشه همدان با توجه به ارائه صورتهای مالی سالیانه منتهی به 31/3/1387 . سولیران پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بدون تقسیم سود نقدی و با توجه به تعدیل پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/1387 ، بازگشایی شدند.
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