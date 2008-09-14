خط ۴۰۰ کیلو ولت مهمترین پست برق اهواز وارد مدار شد

مجید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: طوفان همراه با گرد و غبار شدید یک شنبه و سه شنبه هفته قبل در استان خوزستان منجر به سقوط چهار دکل از خط 400 کیلوولت ارتباطی بین نیروگاه شهید عباسپور و مهمترین پست برق 400 کیلوولت اهواز شد.

وی عنوان کرد: همچنین این طوفان منجر به سقوط یک دکل از خط 400 کیلوولت نیروگاه مسجد سلیمان به پست اهواز2 شد که به دنبال آن محدودیت هایی در انتقال انرژی به مهمترین پست اهواز به وجود آمد و در نتیجه شاهد خاموشی هایی مقطعی در شهرهای استان در چند روز گذشته بودیم.

صالحی ادامه داد: خط ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه مسجد سلیمان به پست اهواز2 در مسیر خطوط تبادلی به سایر استانها قرار دارد و حدود 900 مگاوات انرژی برق از سایر استانها به مرکز استان منتقل می کرد.

وی تصریح کرد: به دلیل شدت طوفان سه شنبه شب هفته قبل تعداد هفت دکل از خط 132 کیوولت ارتباطی منطقه سوسنگرد - هویزه - بستان نیز سقوط کرده که باعت خاموشی هایی در منطقه شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خاطرنشان کرد: با بررسی های به عمل آمده، بازسازی خطوط ۴۰۰ کیلوولت در حالت عادی حداقل به دو ماه زمان نیاز دارد، ولی به منظور رفع محدودیت های انتقال انرژی به استان خوزستان با انجام طرح موقت نصب پایه های چوبی و ایجاد ارتباط بین خطوط در فاصله 20 کیلومتری پست اهواز2، دو خط آسیب دیده به هم متصل شده و خط مسجد سلیمان - پست اهواز دو به امتداد خط عباسپور - پست اهواز دو وصل شدند.

وی یادآور شد: پس از وقوع حادثه، گروههای عملیاتی شرکت برق منطقه ای خوزستان و شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیرو با حضور در محل و بررسی وضعیت، در مدت زمان ۲۴ ساعت خط مسجد مسجد سلیمان به پست اهواز دو را ترمیم کردند و این خط وارد مدار شد.

صالحی افزود: طوفان و گرد و غبار شدید هفته قبل در استان خوزستان منجر به خسارت 79 میلیارد ریالی به تأسیسات و شبکه برق خوزستان شد.