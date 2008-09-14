رمضان ؛ فرصتی برای معرفی سنتهای اسلام به جوامع غربی

اقلیت مسلمان فرانسه میان فقرا غذا توزیع می‌کنند

درحالی که قیمت مواد غذایی رو به افزایش گذاشته و بسیاری از مردم نمی‌توانند نیازهای خود را تأمین کنند اقلیت مسلمان فرانسه میان فقرا و افراد بی‌خانمان در طول ماه مبارک رمضان غذای رایگان توزیع می‌کنند.

علی حسنی از داوطلبان مسلمان برای یک گروه غیرانتفاعی که برگزار کننده این رویداد با عنوان " سوپ برای همه" بودند گفت: افراد بسیاری این روزها نمی‌توانند معاش خود را تأمین کنند اما شما هرگز متوجه این امر نمی‌شوید.

این گروه با برگزاری چادری در شهر ادمونت میشل در پاریس از صدها نفر پذیرایی کردند. این رویداد که با هدف کمک به نیازمندان از سوی مسلمانان فرانسه هر سال در طول ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود، برای نخستین بار در سال 1992 برگزار شد.

این مرکز خیریه حدود 2 هزار غذا در هر شب توزیع می کند. فانی آیتی کاچی 56 ساله یکی ازاعضای بنیانگذاران این رویداد خیریه اظهار داشت که نیکوکاری یکی از مهمترین اموری است که مسلمانان در ماه مبارک رمضان انجام می‌دهند. ما افرادی را که نیازمند کمک هستند مستثنی نمی‌کنیم و کمکهای خود را به همه ارائه می‌دهیم.

بسیاری از افرادی که در این رویداد شرکت می‌کنند الزاما بی خانمان نیستند بلکه مهاجران فقیر، کارگران کم درآمد یا بیکاری هستند که توانایی تأمین معاش خود را ندارند.

قیمت مواد غذایی در فرانسه 4/6 درصد در ماه ژوئیه افزایش یافت به طوری که اقشار کم درآمد و فقیر در تأمین مایحتاج خود ناکام مانده‌اند.

آیسیسکو برگزاری همایش ضد اسلام آلمان را تقبیح کرد

سازمان تربیت علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) همایش ضداسلامی آلمان را که 19 سپتامبر(29 شهریور) برگزار خواهد شد، تقبیح کرد.

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی ( آیسیسکو) برگزاری این همایش را که هیچ احترامی برای احساسات مسلمانان قائل نشده و رویکرد تحریک آمیز علیه دین آسمانی آنها در پیش گرفته را محکوم کرد.

این سازمان از مقامات مربوط خواست برگزاری این همایش را لغو کرده و تبعات چنین رویکردی را که می تواند به گسترش انزجار، خشونت و افراط گرایی منتهی شود را در نظر گیرند. این همایش که " کنگره ضد اسلامی شدن" نام دارد قرار است طی روزهای 19 و 20 سپتامبر ( 29 و 30 شهریورماه) در شهر کلن آلمان که چهارمین شهر پرجمعیت آلمان است برگزار شود.

این همایش از سوی گروه "پروکلن" به عنوان یک سازمان راست‌گرا برگزار می شود که از سال 2004 د ارای چهار جایگاه در شورای شهر کلن بوده است . این همایش نیروهای سیاسی راست گرا و برخی از جنجال برانگیزترین شخصیتهای سیاسی راست گرا از اروپا را گردهم جمع می کند.

پیش از این سازمان کنفرانس اسلامی نیز خواستار لغو برنامه برگزاری این همایش شده است . تاکنون چندین گروه مختلف آلمانی همایش ضد اسلام را محکوم کرده اند. تعدادی از سازمانها و گروه های سیاسی نیز ستاد آنلاینی به منظور تحریم این گردهمایی تشکیل داده اند.

وحدت مسلمانان ایالت تنسی آمریکا در عین تکثر فرهنگی

اقلیت مسلمانی که در شهر ممفیس واقع در جنوب ایالت تنسی آمریکا زندگی می‌کنند به رغم سوابق قومی و فرهنگی مختلف هنگام افطار در مساجد گردهم جمع شده و پس از اقامه نماز مغرب به جماعت، افطار می‌کنند.

محمد خان مسلمان ساکن این شهر که در عرصه مهندسی نرم افزار فعالیت می کند با اشاره به گردهم جمع شدن مسلمانان از اقصی نقاط جهان در یک مسجد گفت : این ماهیت حقیقی اسلامی است. مردان مسلمان مسجد السلام شهر ممفیس، به عنوان بزرگترین مسجد این شهر با پوششهای سنتی و حتی مدرن ظاهر شده و زنان با حجاب کامل و روسریهایی به رنگهای مختلف در بخش زنان این مسجد حاضر می شوند.

مالک سار امام جمعه این مسجد که سنگالی تبار است، یکجا جمع شدن مسلمانان به واسطه ایمان و اعتقادات خود را زیبا توصیف می کند. شهر ممفیس دارای 10 تا 15 هزار مسلمان است، اما به طور کلی اقلیت مسلمان آمریکا را می توان بین 6 تا 7 میلیون نفر برآورد کرد.

مسلمانان آمریکا از روز دوشنبه اول سپتامبر( 11 شهریور ماه) روزه دار بوده و از فرصت ضیافت الهی برای پرهیز، نیایش و انجام اعمال شایسته سود می برند و همچنین براساس سنت بخشی از ساعات روز خود را به قرائت قرآن اختصاص می دهند.

بسیاری از مسلمانان برخی روزهای ماه مبارک رمضان را به اعتکاف می پردازند. یکی از ویژگیهای شهر ممفیس که به واسطه حضور مسلمانان ایجاد شده، روابط هماهنگ میان جمیعت آن به ویژه مسلمانان است. علی هالیرو از مسلمانان آفریقایی که از سه سال گذشته در این شهر زندگی می کند گفت: پیش از نقل مکان به این شهر نسبت به روابط مردم آن نگران بودم.

این درحالی است که مردم این منطقه روابط نزدیکی با یکدیگر داشته و در این میان تأثیر انجمن اسلامی ممفیس را نمی توان نادیده گرفت. مسلمانان این منطقه به کرات تأکید کرده اند به تکثر و تنوع قومی و فرهنگی و حضور همه آنها زیر سقف یک مسجد واحد افتخار می کنند.

مسلمانان اوتاوا رمضان را عامل احیای انگیز‌ه‌های درونی می‎‌دانند

ماه مبارک رمضان برای اقلیت مسلمان شهر اوتاوای کانادا فرصتی برای نیرو گرفتن و انگیزه‌دار شدن است که این امر در کنار نزدیکی مسلمانان در ماه ضیافت الهی بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اوتاوا گزت، "زلیخا علی یوسف" مسلمان 48 ساله ساکن شهر اوتاوا ماه رمضان را فرصتی برای رهایی از زندگی روزمره و تعمق درباره امورات درونی دانست و گفت: هر روز که می گذرد همواره درحال شتافتن و تسریع کردن امور دنیایی هستیم اما رمضان فرصتی برای توقف این امور و تمرکز عمیق است که این امر نیروی دوباره را در مسلمان ایجاد می کند.

یوسف رمضان را فرصتی برای نزدیکی مسلمانان اوتاوا می داند که این نزدیکی هنگام اقامه نماز جماعت و نمازهای شب که در طول ماه مبارک رمضان اقامه می شوند بیش از سایر روزهای سال مورد تأکید قرار می گیرد.

فضای معنوی که اقلیت مسلمان اوتاوا را در ماه مبارک رمضان احاطه کرده موجبات تحسین سیاستمداران و ساکنان این شهر را نیز فراهم کرده است.

کریستین لیدمن عضو شورای شهر کیتچیسیپی طی دیدار با همتایان سیاسی خود از مسجد اوتاوا که روز جمعه 8 شهریور ماه صورت گرفت اظهار داشت: این فضا نشان دهنده قدرت جامعه اسلامی است. لیدمن از ساکنان نزدیک مسجد اوتاوا اظهار داشت وی تحت تأثیر تعداد مسلمانانی قرار گرفته که در ماه مبارک رمضان در مسجد حضور می یابند و تجربه خود را برای غنای جامعه اسلامی با دیگران سهیم می شوند.

مسجد اوتاوا بزرگترین مسجد در میان 6 مسجد این منطقه است که می تواند جمعیتی حدود 40 هزار مسلمان را پایتخت کانادا در خود جای دهد. پل دیوار از حزب میانه روی "حزب دموکراتیک جدید" رمضان را به مثابه فرصتی توصیف کرد که می توان طی آن به درک بهتری درباره اقلیت مسلمان رسید.

حدود 9/1 درصد از جمیعت 8/32 میلیونی کانادا را مسلمانان تشکیل داده اند.



برگزاری جشنواره رمضان برای روزه‌داران پایتخت اندونزی

برنامه‌های ویژه مسئولان شهری در جاکارتا با برپایی غرفه‌های مختلفی از غذاهای سنتی، برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده ماه مبارک رمضان را به نخستین جشنواره رمضان و روزه‌داری برای مؤمنان مسلمان تبدیل کرده است.

دیا از ساکنان مسلمان منطقه تاریخی سنسن در جاکارتا در رابطه با افطار کردن در فضای خاج از منزل خود را تجربه جالبی توصیف کرد که در طول ماه مبارک رمضان هر روزه هزاران نفر از مؤمنان مسلمان از آن سود می برند.

در مرکز شهر جاکارتا هرروز هزاران نفر از مردم به منطقه لاپانگان بانتنگ می روند تا از سرگرمی های کارناوال دو هفته ای این منطقه که از سوی سازمان مرکزی شهر جاکارتا برگزار شده استفاده کنند.

حدود 120 غرفه افطاری در این منطقه برپا است تا پذیرای روزه دارانی باشند که می خواهند روزه خود را با میان وعده های سبک و غذای سنتی اندونزی باز کنند. بسیاری از مسلمانان این منطقه برگزاری چنین جشنواره هایی را برای روحیه روزه داران و خانواده های آنها مناسب توصیف می کنند. رمضان به عنوان نهمین ماه از تقویم اسلامی از دوشنبه هفته گذشته در اندونزی، پرجمعیت ترین کشور اسلامی با جمعیت 220 میلیونی آغاز شد.

این نخستین جشنواره ای است که در جاکارتا با حمایت سازمان مرکزی شهر برگزار می شود. اندونزی نیز چون بسیاری از کشورها از هفته های پیش از آغاز ماه مبارک رمضان با افزایش قیمت برخی غذاها رو به رو بوده است.



تکنولوژی دیجیتال در خدمت مسلمانان روزه‌دار اندونزی

مسلمانان اندونزی با استفاده از تلفن همراه ویژه خود که آنها را برای انجام برخی امور دینی یاری می‌کند میان کار و ماه مبارک رمضان به نوعی تعادل ایجاد می‌کنند.

ابزار الکترونیکی اسلامی در اندونزی به عنوان پرجمعیت ترین کشور اسلامی از محبوبیت بسیاری برخوردار است که این امر در طول ماه مبارک رمضان نیز با اشتیاق مسلمانان برای پرهیز، تأدیب نفس و یادگیری تقوا و استقامت تشدید می شود.

تلفن همراهی تحت عنوان " هدایت" که اذان پخش می کند، نوای طبل سنتی اندونزی را زمان افطار به گوش رسانده و از تمام ابعاد یک وسیله دیجیتالی اسلامی برخوردار است، یکی از این ابرازهای الکترونیکی است که مسلمانان اندونزی درطول ماه مبارک رمضان از آن استفاده می کنند.

این وسیله مؤمن مسلمان را هنگام سحر با نواهای دینی بیدار می کند. دانی میراوان مسلمان 35 ساله که برای یک شرکت صنعتی کار می کند در این رابطه اظهار داشت: در طول روز صداهای مختلف شهر گاهی مانع شنیدن اذان می شود، اما با وجود این تلفنها هیچ چیز را از دست نخواهید داد.

تصاویر مسجد جامع جاکارتا، آیات قرآنی، قبله نما و نرم افزاری برای دانلود موسیقی و عکس اسلامی در هر زمانی از ویژگیهای این تلفنهای همراه است. این تلفنهای همراه که قیمت 32 دلاری، آن را برای همه قابل دسترس کرده در در اندونزی از محبوبیت بسیاری برخوردار است. حدود 85 درصد از جمعیت اندونزی را مسلمانان تشکیل می دهند که بسیاری از آنها از روز دوشنبه 11 شهریور ماه روزه دار بوده اند.

نخست‌وزیر بریتانیا ماه رمضان را فرصتی برای احیای ارزشهای مشترک دانست

گوردن براون در پیامی به مناسبت ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصت یادگیری صبر و شکیبایی و انسانیت توصیف کرد که ارزشهای مشترک جهانی و وظیفه ما در مقابل دیگران را یادآوری می‌کند.

گوردن براون که ماه رمضان را به اقلیت 2 میلیونی پادشاهی متحد بریتانیا تبریک گفت اضافه کرد که می‌خواهد به شما، خانواده شما و تمام جامعه اسلامی بهترین آرزوهای صمیمانه خود را برای ماه رمضان ابلاغ کند.

براون گفت: پیام همدردی برای افراد کم بضاعت در ماه مبارک رمضان به واسطه روزه‌داری منتقل می‌شود و پیام محبت و عدالت اجتماعی این ماه فراتر از جامعه مسلمان به گوش می‌رسد و ارزشهای مشترکی را تداعی می‌کند که همه را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

نخست وزیر بریتانیا با تأکید بر سهم قابل توجه جامعه اسلامی در بریتانیا اظهار داشت که مسلمانان این کشور در رفاه، جامعه و فرهنگ ما نقش مهمی برعهده داشته و رمضان فرصت مناسبی برای درنظرگیری این سهم نه تنها برای بریتانیا بلکه برای جهانیان است که در عرصه‌های هنر اسلامی، علوم و فلسفه مورد تأکید قرار می‌گیرد.

نخست وزیر بریتانیا به عنوان بخش آخر از پیام خود به مناسبت ماه مبارک رمضان اظهار داشت که رمضان زمانی برای به خاطر داشتن این پیام پیامبر است که بهترین غنا، غنای نفس است، و این حدیث او را چون بسیاری از افراد دیگر تحت تأثیر قرار داده است.

دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز طی پیام خود به مناسبت ماه مبارک رمضان از ارسال این پیام در هفته اول ماه روزه داری و تقوا ابراز مسرت کرد و ماه رمضان را به دو میلیون مسلمان بریتانیا و مسلمانان سراسر جهان تبریک گفت.

وی اظهار داشت: رمضان ماه تعمق، نیایش، معنویت و فرصتی برای مسلمانان است که به خود و زندگی خود از درون و بیرون نگاه کرده و همچنین درباره محبت، خیرخواهی و مسئولیت پذیری نسبت به جامعه جهانی نیز فکر کند.



نخستین مسجد شهر راکلند نیویورک افتتاح شد

مسجد مرکز اسلامی راکلند در ایالت نیویورک امریکا روز یکشنبه 17 شهریور ماه با حضور جامعه مسلمان این شهر پس از مدتها انتظار گشایش یافت.

عز حمزه رئیس مرکز اسلامی راکلند در مراسم افتتاح رسمی این مسجد که با بودجه 3/2 میلیونی روی ساختمانی به مساحت 929 متر مربع ساخته شده سخنرانی کرد. رئیس این مرکز اسلامی فرآیند ساخت این مسجد را تلاشی 20 ساله توصیف کرد که از سال 1980 همزمان با تأسیس مرکز اسلامی و جمع‌آوری مبالغی آغاز شد به امید این که روز مسلمانان بتوانند مسجد بزرگی بسازند. این گروه اسلامی در سال 1989 زمینی را به مساحت 6 هزار و 703 متر مربع خریداری کرد اما تا چندی پیش نیز کار ساخت این مسجد آغاز نشده بود.

درهای این مسجد نوساز روز اول سپامبر به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان باز شد و روز یکشنبه 17 شهریور ماه مراسم افتتاحیه رسمی مسجد همزمان با برگزاری ضیافت افطاری با حضور 100 نفر از اعضای جامعه چند فرهنگی این شهر برگزار شد.

بزرگترین مسجد اروپا 26 مهر افتتاح می‌شود

رئیس جمهوری چچن تاریخ افتتاح مسجد "احمد قادرف" که از آن به عنوان بزرگترین مسجد اروپا یاد می‌شود را 17 اکتبر (26 مهر ماه) اعلام کرد.

رمضان قادرف رئیس جمهوری چچن اظهار داشت: مراسم افتتاح این مسجد برای روز 17 اکتبر همزمان با برگزاری دومین همایش بین المللی "اسلام دین صلح و خلاقیت" برنامه ریزی شده است.

براساس اظهارات وی مردم جمهوری چچن برای نخستین بار طی 60 سال گذشته از نعمت داشتن یک مسجد جامع در شهر گروزنی ، پایتخت چچن برخوردار شدند تا آداب اسلامی خود را در آن به جا آورند.

وی افزود: تمام مساجد در جمهوری چچن که تاریخ آنها به 60 سال قبل باز می گردد تعطیل، تخریب و یا غارت شده اند. در طول حکومت رژیم اتحاد جماهیر شوروی هیچ مسجدی وجود نداشت. تاکنون ساکنان پایتخت این جمهوری حتی از این فرصت برخوردار نبودند که در یک مسجد واحد و اصلی نماز خود را به جماعت بخوانند، درحالی که این امر برای تمام کشورها و مناطق اسلامی دارای جمعیت مسلمان عادی و طبیعی است.

ظرفیت این مسجد بیش از 10 هزار نفر است. اطراف مسجد را اداره اجرایی اسلامی چچن، یک مدرسه و دانشگاه اسلامی، یک هتل و کتابخانه دینی فراگرفته است.

بازی کامپیوتری آمریکایی خشم مسلمانان بریتانیا را برانگیخت

توزیع یک بازی کامپیوتری که طی آن قهرمانی آمریکایی اقدام به کشتن مسلمانان می‌کند، خشم مسلمانان بریتانیا را برانگیخت .

محمد شفیق مدیر اجرایی بنیاد رمضان مستقر در بریتانیا طی بیانیه ای در پایگاه اینترنتی این بنیاد اعلام کرده است : ترغیب کودکان و جوانان برای کشتن مسلمانان غیرقابل قبول، بی معنا و کاملا اهانت آمیز است.

این بازی در ماه ژانویه توزیع شده اما اخیرا پس از آنکه برخی از وبلاگهای مشهور بریتانیایی به تبلیغ آن پرداختند در این کشور به محبوبیت دست یافته است.

یکی از سازمانهای برجسته جوانان مسلمان در بریتانیا این بازی را عامل ترویج خشونت و انزجار نژادی دانست.

بنیاد رمضان از مقامات و فراهم کنندگان خدمات اینترنتی خواست علیه چنین بازیهایی وارد عمل شده و این سایت را از فهرست خدمات خود خارج کنند چرا که این بازی خشونت علیه مسلمانان و توجیه قتل مسلمانان را ترویج و تبلیغ می کند.



کتاب "اسلام در روسیه امروز" به فارسی ترجمه می‌شود

بنیاد اسلامی تحقیق و فرهنگ مستقر در روسیه ترجمه کتاب "اسلام در روسیه امروز" به فارسی را که به قلم " رومن سیلانتیف" و درباره تاریخ معاصر جامعه اسلامی روسیه نوشته شده آغاز کرده است.

کتاب "اسلام در روسیه امروز" براساس موضوعات و مقالات دانشنامه " اسلام معاصر در روسیه " نوشته شده که در سال 2008 در چارچوب برنامه وزارت آموزش روسیه در دانشگاه زبان شناسی مسکو منتشر شده تا کارشناسان ویژه را درباره تاریخ و فرهنگ اسلام تعلیم دهد.

ناظم زینالوف از نمایندگان بنیاد اسلامی تحقیق و فرهنگ روسیه گفت: مسلمانانی که در خارج از روسیه زندگی می‌کنند به دنبال اطلاعات عینی درباره وضعیت معاصر جوامع اسلامی در روسیه هستند.

وی ابراز امیدواری کرد انتشار و ترجمه این این کتاب بتواند دوره احیای اسلام در روسیه را به‌خوبی تبیین کند.

بنیاد اسلامی تحقیق و فرهنگ روسیه در سال 2007 توسط اس . ام . پروزوروف استاد دپارتمان مطالعات شرق شناسی آکادمی علوم روسیه در دانشگاه سنت پیترزبورگ و حمد هادوی دکترای فلسفه از ایران پایه‌گذاری شد. به گزارش مهر، این بنیاد دانشجویان و دانشمندانی را که ابعاد مختلف فرهنگ، علم و فلسفه اسلامی را مطالعه می‌کنند گردهم جمع می‌کند. مهمترین محور فعالیتهای این بنیاد ترجمعه علمی ادبیات زبانهای شرقی و غربی به زبان روسی، انتشار کتاب و همکاری با مراکز مخلف روسیه و مراکز علمی خارج از روسیه، حمایت از تحقیقات، برگزاری همایشها، نمایشگاه ها و تنظیم برنامه های تعامل فرهنگی با مرکز تحقیقاتی و دانشگاه های برجسته است.

انتظار می‌رود ترجمه فارسی کتاب " اسلام در روسیه امروز" سال آینده در ایران منتشر شود.



مسلمانان روسیه کمکهای نوع‌دوستانه خود را در ماه رمضان افزایش می‌دهند

سازمانهای اسلامی فدراسیون روسیه در ماه مبارک رمضان درمیان سایر اقدامات معنوی اولویت خود را بر اقدامات نیکوکارانه متمرکز کرده‌اند.

شورای مفتیان روسیه اعلام کرد: درماه مبارک رمضان در درجه اول صحبت درباره کمک به فقرا و مستضعفین است و از جمله اقداماتی که در این ماه صورت می‌گیرد می‌توان به ضیافتهای افطاری سازمانهای خیریه و کمک آنها به قشر آسیب پذیر جامعه در سراسر کشور اشاره کرد.

براساس اظهارات "آلبیر کرگانوف" معاون اول اداره مرکزی دینی مسلمانان، در ماه رمضان نه تنها به افرادی که به مساجد می‌آیند، بلکه به افرادی که توان حضور یافتن در مساجد و مراسم عبادی را ندارند نیز کمک می‌شود.

وی افزود: در بیشتر موارد ما می‌دانیم که چه افرادی به چه کمکهایی نیاز دارند. کمک به معلولان و جانبازان طبق فهرست موجود انجام می‌شود که در برخی مناطق طی همکاری با ارگانهای حکومتی تنظیم می‌شوند.

همچنین شفیع پشیخاچف معاون رئیس مرکز هماهنگی مسلمانان قفقاز شمالی تاکید کرد که نیکوکاری و کمک نباید موقت و محدود به ماه رمضان باشد بلکه باید همیشگی بوده و ادامه یابد.

معاون رئیس مرکز هماهنگی مسلمانان قفقاز شمالی یادآور شد: افزایش حمایت از مردم کم بضاعت در ماه مبارک رمضان گویای مسئولیت‌پذیری مسلمانان دربرابر هم‌کیشان خود است.

حجاب برای دانش‌آموزان مسلمان کامبوج آزاد شد

دانش‌آموزان مسلمان کامبوج همزمان با آغاز سال تحصیلی امسال در ماه اکتبر می‌توانند هنگام حضور در مدرسه پوشش اسلامی و حجاب داشته باشند.

چی چاپ معاون وزارت آموزش، ورزش و جوانان گفت: درحالی که مسلمانان باید با بلوز سفید و شلوار آبی در مدارس حضور یابند دانش‌آموزان مسلمان می‌توانند با پوشش سنتی خود وارد مدارس شوند چرا که ما باید نسبت به اعتقادات ادیان مختلف تساهل نشان دهیم.

هان سن نخست وزیر کامبوج دو ماه پیش متعهد شده بود تا اجازه دهد مسلمانان با پوشش اسلامی وارد مدارس شوند.

این تصمیم همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ماه اکتبر اجرایی می‌شود، پیش از آن دانش آموزان مسلمان دختر و پسر باید از لباس متحد الشکل استاندارد پیروی می‌کردند که توسط مدارس آنها تعیین می‌شد که این امر مانعی برای ادامه تحصیل دختران مسلمان به شمار می‌رفت.

دی تب کوسال مدیر مدرسه مقطع متوسطه چیا سیم چام رنو راث که مسلمانان 40 درصد از جمعیت آن را تشکیل داده‌اند گفت: در حال حاضر دانش‌آموزان لباس سنتی خود را برتن نمی‌کنند اما آنها سرخود را مطابق دستورات اسلامی می‌پوشانند.

تصمیم دولت مورد استقبال مسلمانان کامبوج قرار گرفت. زکریا آدام از وزارت فرق و ادیان گفت: این امر نشان می‌دهد که دولت رویکرد تبعیض‌آمیزی علیه مسلمانان ندارد، از سوی دیگر تعداد مسلمانان در نظام آموزشی این کشور چشمگیر است.

حدود 700 هزار مسلمان در کامبوج زندگی می‌کنند که این تعداد 5 درصداز جمعیت 13 میلیونی کشور را تشکیل داده است.



حجاب نیروی حافظ صلح سازمان ملل برای احترام به مسلمانان لبنان

یکی از حافظان صلح سازمان ملل که پیرو کلیسای کاتولیک روم و لهستانی تبار است درحالی که در دهکده‌های محلی جنوب لبنان فعالیت می‌کند حجاب را جایگزین کلاه آبی سازمان ملل کرده تا احترام خود را به مسلمانان منطقه که در ماه مبارک رمضان به سر می‌برند نشان دهد.

مونیکا ویسزومیریسکا گفت: بنا براحترامی که به محیط کار خود قائلم تلاش کردم خود را با شرایط ماه مبارک رمضان همساز کنم و از آنجا که هئیت ما در یک منطقه اسلامی فعالیت می کند تصمیم گرفتم حجاب داشته باشم.

ویسزومیریسکا که مادر دختر کوچکی هم هست، به جنوب لبنان اعزام شده تا به عنوان مترجم برای هئیت 200 نفره لهستانی نیروهای سازمان ملل در لبنان فعالیت کند. حجاب وی زمینه ارتباطات نزدیک وی را با مسلمانانی که در این دهکده ها زندگی می کنند فراهم کرده است.

ویسزومیریسکا که مدتی هم در کویت، سوریه و عراق زندگی کرده، یادآور شد: از زمانی که تصمیم گرفتم در ماه مبارک رمضان حجاب داشته باشم رویکرد مردم که از همان ابتدا نیز گرم بود با من و همکارانم گرمتر شد، آنها درهای بیشتری را برای ماه گشوده و فرصتهای بیشتری برای دوستی فراهم آمد.

گروه نیروهای موقتی سازمان ملل در جنوب لبنان از سوی سازمان ملل متحد ایجاد شده تا این سازمان اطمینان حاصل کند که اشغالگران جنوب لبنان را ترک کرده اند. این نیروی حافظ صلح گفت داشتن حجاب اقدامی از صمیم قلبم بود و کسی مرا مجبور به این کار نکرد. مقام ارشد وی نیز از این اقدام استقبال کرده و از وی خواست آداب ماه مبارک رمضان را برای سایر سربازان توضیح دهد تا آنها نیز بتوانند به سنتها احترام گذاشته و از خوردن و آشامیدن پرهیز کنند.

پوشش صورت در مدارس هلند ممنوع می‌شود

کشور اروپایی هلند از این پس پوشش تمام صورت یا نقاب داشتن را که از سوی برخی زنان مسلمان مورد توجه است در ساختمان مدارس و محوطه خارجی آن میان دانش‌آموزان و آموزگاران، والدین و حتی افرادی که برای ارائه خدمات به مدرسه مراجعه می کنند ممنوع خواهد کرد.

رونالد پلاسترک وزیر آموزش هلند طی نامه ای به پارلمان این کشور نوشت: اگر می خواهید در مدرسه در هر نقشی چون دانش آموز، آموزگار، والدین دانش آموزان، مجریان ارائه خدمات حاضر شوید باید گردی صورت شما کاملا مشخص باشد. این قانون که پوشش صورت را ممنوع می کند باید تا اواسط سال 2009 تصویب شود.

پلاسترک مصرانه اظهار داشت که پوشش صورت با فرآیند آموزش منافات دارد چرا که این امر به اهمیت ارتباطهای غیر کلامی متکی است.

وزیر آموزش هلند مسئله آزادی دینی را با آزادی حرکت دانش آموزان در فضای مدرسه و دیدن چهره یکدیگر دو مسئله جداگانه دانست. وی خواستار اعمال این محدودیت نه تنها برای دانش آموزان و آموزگاران برای برای تمام کارکنان و تمام افرادی شد که در مدرسه حضور می یابند.

رونالد پلاسترک گفت: تمام مدارسی که از دولت بودجه دریافت می کنند باید از این قانون پیروی کنند. این قانون در ابتدا قرار بود تنها برای مقاطع آموزش اجباری قابل اجرا باشد و دانشگاه ها و تسهیلات آموزشی بالاتر از آن دور بمانند.

مسلمانان هلند یک میلیون نفر از جمعیت 6/1 میلیونی کشور را تشکیل داده اند.