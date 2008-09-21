مصرف زیاد سوختهای فسیلی موجب بروز لخته های خونی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ارتباط میان آلودگی هوا و افزایش میزان سکته های قلبی و مغزی ثابت شده بود اما علت آن حالا مشخص شده است زیرا با افزایش لخته های خونی و گرفتگی رگها احتمال سکته نیز افزایش می یابد.

در بسیاری از موارد لخته ها ابتدا در نواحی تحتانی و پاها ایجاد می شوند و سپس به سمت ریه حرکت می کنند.

محققان معتقدند عدم تحرک و نشستنهای طولانی پشت میز کار بدون بلند شدن بر میزان تشکیل و شدن این گونه لخته ها می افزاید.

محققان با بررسی 870 بیمار و 1210 نفر سالم دریافتند که به ازای هر 10 میکروگرم آلودگی در هر متر مربع احتمال تشکیل لخته های خونی تا 70 درصد افزایش می یابد.

به همین دلیل لازم است که نسبت به کاهش استفاده از سوختهای فسیلی به منظور کاهش آلودگی هوا و افزایش سلامت عمومی اقدامات جدی انجام شود.