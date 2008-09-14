استانداران در عزل و نصب مدیران با نمایندگان مشورت کنند

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر قریب به اتفاق عزل و نصب های جدید در استان بدون توجه به نظرات سازنده نمایندگان مردم صورت پذیرفته است.

وی با بیان اینکه با روند فعلی در عزل و نصبها نمایندگان در پاسخگویی به مردم دچار مشکل خواهند شد، عنوان کرد: تعامل با نمایندگان به هم افزایی منجر خواهد شد و انتظار می رود در رویه فعلی تجدید نظر شود.

وی همچنین در تذکری به وزیر کشور خواستار متقاعد کردن استاندار اردبیل به همفکری و تعامل بیشتر با نمایندگان استان شد.

محمدی خاطرنشان کرد: به رغم قرار قبلی در جلسه مجمع نمایندگان استان مبنی بر اخذ نظرات نمایندگان در غزل و نصب مدیران، متاسفانه در هیچ یک از عزل و نصبهای جدید این امانتداری رعایت نشده است.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین یادآور شد: انتظار می رود تعامل بیشتری بین استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی با نمایندگان استان صورت پذیرد زیرا این تعامل در رشد و شکوفایی، سازندگی و یکپارچگی مدیران استان تاثیر انکار ناپذیری خواهد داشت.