موفقیت محققان ایرانی در تولید رکهای هوشمند مخابراتی

مهندس کورش رحمانی مسئول بخش تحقیق و توسعه شرکت پایا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود : با توجه به اینکه بیشترین ارتباطات کشور از طریق کابل و سیم است در نتیجه بیشترین قطعی ارتباط در شبکه، مربوط به قطعی کابلها و سیمها می شود که برای جلوگیری از این قطعیها نیاز به کابینتهای فلزی به نام "رک" است.

وی "رک" را جعبه فلزی در ابعاد متفاوت دانست و اظهار داشت: در تولید رکها سعی داشتیم از لحاظ تکنیکی فرآیندهایی برای استفاده راحت تر اعمال کنیم که در نهایت منجر به تولید رکهای هوشمند شدیم که قادر است به صورت هوشمند کلیه فرآیند کنترل شامل قفل، فن، لرزه نگاری، اعلام حریق، سیستم رطوبت سنج و سیستم کنترل کننده وضعیت ولتاژ و موارد دیگر انجام دهد.

مسئول بخش تحقیق و توسعه شرکت پایا با بیان اینکه این رکها in door هستند، اظهار داشت: در این رکها به دلیل اینکه از رنگهای "الکترواستاتیکی" کوره ای استفاده شد می توان در تمام آب و هوا و با هر میزان رطوبت به کار برد.

رحمانی با تاکید بر اینکه این رکها صرفا برای شبکه طراحی و تولید شده است، ادامه داد: برخی از بخشهای رکهای تولیدی در صنایع مخابراتی، پزشکی، صوت و تصویری و یا صنایع تکمیلی مانند ایستگاههای خط تولید خودرو قابل استفاده است.

وی اضافه کرد: تولید رکهای مخابراتی در انحصار چند کشور دنیا مانند آمریکا، آلمان، فرانسه و چین و تایوان است که رکهای تولیدی این کشورها صرفا کاربردهای شبکه ای دارند و ما توانستیم با توجه به نیازها و تجهیزات داخلی موفق به تولید رکهای مخابراتی هوشمند شویم.

به گفته وی در حال حاضر رکهای هوشمند در مراکز مخابراتی کشور نصب و راه اندازی شده است.