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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۵۵

هشت موزه تا پایان سال جاری در استان زنجان راه اندازی می شود

هشت موزه تا پایان سال جاری در استان زنجان راه اندازی می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان از راه اندازی هشت موزه تا پایان سال جاری در این استان خبر داد.

فرهنگ فرخی، در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: راه اندازی موزه عمارت ذوالفقاری، تاریخ زنجان، رختشویخانه، مردان نمکی و موزه تعزیه حسینیه اعظم زنجان از برنامه های در دستور کار سازمان برای سال جاری است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دسته های عزاداری حسینیه اعظم زنجان قابل توجه همه مردم ایران است بنابراین سازمان میراث فرهنگی استان زنجان در صدد راه اندازی موزه تعزیه اعظم زنجان در این استان است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان افزود: پیش بینی می شود این موزه ها در 22 بهمن ماه سال جاری به بهره برداری برسد.

فرخی با عنوان اینکه عملیات راه اندازی موزه مردان نمکی آغاز شده است، افزود: در صدد هستیم در این موزه آثاری که از حاشیه مردان نمکی پیدا شده است را به نمایش بگذاریم.

وی در خصوص دیگر اقدامات سازمان گفت: مرمت اضطراری بازار زنجان و روستای صخره ای قروه در شهرستان ابهر به اتمام رسیده است.

 

کد مطلب 749291

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