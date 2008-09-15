مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس مهرماه برگزار می شود

اکبر احدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این خبر افزود: از ماه‌های گذشته به دلیل تمرکز روی آماده‌ سازی سه ورزشکار اعزامی به المپیک، فدراسیون بوکس کشور از داشتن تیمی منسجم محروم ماند.

وی ادامه داد: به همین منظور این فدراسیون درصدد است با برگزاری مسابقات انتخابی که بین مدعیان بوکس از سراسر کشور برگزار می شود 24 نفراز برترین ها را انتخاب کرده و اردویی جهت آمادگی نفرات منتخب برگزار کند.

احدی تصریح کرد: اهداف تیمی که تشکیل می شود مسابقات آسیایی کوانگجو 2010 و مسابقات المپیک 2012 است که سعی می شود با شرکت در تورنمت های جهانی و آسیایی تیم را برای حضوری موفق در این دوره از رقابت ها آماده کنیم.

وی استان های تهران گیلان و مشهد را کاندیدای برگزاری مسابقات انتخابی دانست و اعلام داشت: فدراسیون با بررسی های لازم یکی از این سه استان را به عنوان میزبان مسابقات انتخاب خواهد کرد.

در مسابقات انتخابی یاد شده از هر استان تنها شش مدعی بوکس شرکت خواهند کرد و در پایان این دوره از رقابت ها 24 بوکسور برگزیده به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.