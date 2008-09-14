حسین زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر در تربت حیدریه افزود: گنبد حرم امام موسی کاظم (ع) با ۱۱هزار خشت مس با روکش طلا بازسازی میشود که قرار است ۵۰درصد هزینه آن توسط مردم خراسان رضوی تامین میشود.
وی ادامه داد: مردم تربت حیدریه تاکنون ۵۳۰میلیون ریال برای بازسازی حرم مطهر امام حسین (ع) و امام موسی کاظم (ع) در عراق اهدا کردند که این کمکها شامل ۲۴۰میلیون ریال وجه نقد ، ۴۵۰گرم طلا و هزینه ۸۵خشت طلا است.
زنگنه با اشاره به اینکه با چنین استقبالی سهمیه تعیین شده برای تربت حیدریه بیش از سایر شهرستانها خواهد بود، گفت: همچنین برخی نهادهای مردمی و کارمندان ادارات تربت حیدریه برای ساخت ۲۰سقاخانه و مهمانخانه در حرم امام حسین (ع) اعلام آمادگی کرده اند.
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