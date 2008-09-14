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۲۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۳۳

‪ ۵۰‬درصد هزینه بازسازی حرم امام موسی (ع) توسط خراسان رضوی تامین می‌شود

‪ ۵۰‬درصد هزینه بازسازی حرم امام موسی (ع) توسط خراسان رضوی تامین می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد مردمی بازسازی عتبات عالیات تربت حیدریه گفت:‪ ۵۰ ‬درصد هزینه بازسازی گنبد حرم امام موسی کاظم (ع) توسط مردم خراسان رضوی تامین می‌شود.

حسین زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر در تربت حیدریه افزود: گنبد حرم امام موسی کاظم (ع) با ‪ ۱۱‬هزار خشت مس با روکش طلا بازسازی می‌شود که قرار است ‪ ۵۰‬درصد هزینه آن توسط مردم خراسان رضوی تامین می‌شود.

وی ادامه داد: مردم تربت حیدریه تاکنون ‪ ۵۳۰‬میلیون ریال برای بازسازی حرم مطهر امام حسین (ع) و امام موسی کاظم (ع) در عراق اهدا کردند که این کمکها شامل ‪ ۲۴۰‬میلیون ریال وجه نقد ، ‪ ۴۵۰‬گرم طلا و هزینه ‪ ۸۵‬خشت طلا است.

زنگنه با اشاره به اینکه با چنین استقبالی سهمیه تعیین شده برای تربت حیدریه بیش از سایر شهرستانها خواهد بود، گفت: همچنین برخی نهادهای مردمی و کارمندان ادارات تربت حیدریه برای ساخت ‪ ۲۰‬سقاخانه و مهمانخانه در حرم امام حسین (ع) اعلام آمادگی کرده اند.

کد مطلب 749309

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