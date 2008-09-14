نانوایی سیار در زنجان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، آراض ضیایی، صبح امروز در جلسه کمیسیون تعزیرات آرد و نان شهرستان زنجان افزود: در حال حاضر نانوایی استان با توجه به سهمیه بندی های خود و بدون وجود هیچ نوع مشکلی اقدام به پخت نام می کنند.

وی با اشاره به کشف هزار و 840 کیلو گرم آرد قاچاق در شهرستان زنجان از مسئولان شرکت غله خواست قبل از تعطیلی نانوایانی که پرونده آنها در جلسه کمیسیون تعزیرات لغو می شود، جهت رفاه حال همشهریان نسبت به دایر کردن نانوایی جدید اقدام کنند تا مشکلی برای اهالی پیش نیاید.

در این جلسه پرونده 43 واحد نانوایی متخلف به علت کم‌فروشی، عدم حضور متصدی، برخورد ناشایست با مشتری، عدم رعایت ساعت کار، فروش آرد، گرانفروشی، عدم نصب تابلوی مشخصات و عدم رعایت بهداشت مطرح و به پرداخت 52 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.