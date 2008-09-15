پاسگاههای تحت حفاظت خراسان رضوی به فناوری پیشرفته اطفای حریق مجهز می شوند

حسین آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به تجهیز محیط زیست خراسان رضوی به دو دستگاه کپسول اطفای حریق( (AFTافزود: در صورت عملکرد مطلوب این کپسولها کلیه پاسگاههای مناطق تحت حفاظت در استان را به این کپسولها مجهز خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه این کپسول در مناطق جنگلی با پوشش گیاهی متراکم کارایی خوبی دارد گفت: این کپسولها محصول کشور آلمان و مجهز به فناوری پیشرفته اطفای حریق و قابلیت حمل توسط نفر و پرتاب مایع(کف و آب) خاموشکننده به فاصله ۱۵متر را دارد.
آقامیری ادامه داد: پرتاب مایع به صورت مه پاش جهت خاموش کردن آتش سوزیهای کوچک، مجهز بودن به سیستم تنفسی و کپسول هوا برای فرد آتش نشان، مایع خاموشکننده سازگار با محیط زیست از قابلیتهای این کپسول است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: هزینه خرید این کپسولها ۲۰۰میلیون ریال از محل اعتبارات ملی است.
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