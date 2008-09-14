طرح مطالعاتی محور کرمان - شهداد آغاز شد

مرتضی شجاعی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با اجرای این طرح شهر کرمان از طریق کوهپایه به شهرستان شهداد در جنوب استان کرمان و مجاورت استان خراسان جنوبی متصل می شود.

وی تصریح کرد: این محور موجب کاهش 40 کیلومتری مسیر کرمان به شهداد از 110کیلومتر به 75 کیلومترخواهد شد.

شجاعی افزود: تونل برفگیر"سیرچ" در محور کنونی برفگیبر است و در فصول سرد سال به یکی از نقاط حادثه خیز جاده ای تبدیل می شود.

شجاعی افزود: این طرح پس از طی مراحل مطالعاتی برای تصویب به کمیسیون معرفی می شود و درصورت تصویب علاوه بر کوتاهی مسیر و حذف نقاط حادثه خیز موجب رونق اقتصادی کوهپایه کرمان که یکی از نقاط گردشگری استان است، خواهد شد.