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۲۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۳۳

طرح مطالعاتی محور کرمان - شهداد آغاز شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان کرمان از آغاز طرح مطالعاتی محور کرمان - شهداد با هدف حذف نقاط حادثه خیز در استان کرمان خبر داد.

مرتضی شجاعی در گفتگو با مهر اظهار داشت: با اجرای این طرح شهر کرمان از طریق کوهپایه به شهرستان شهداد در جنوب استان کرمان و مجاورت استان خراسان جنوبی متصل می شود.

وی تصریح کرد: این محور موجب کاهش 40 کیلومتری مسیر کرمان به شهداد از 110کیلومتر به 75 کیلومترخواهد شد.

شجاعی افزود: تونل برفگیر"سیرچ" در محور کنونی برفگیبر است و در فصول سرد سال به یکی از نقاط حادثه خیز جاده ای تبدیل می شود.

شجاعی افزود: این طرح پس از طی مراحل مطالعاتی برای تصویب به کمیسیون معرفی می شود و درصورت تصویب علاوه بر کوتاهی مسیر و حذف نقاط حادثه خیز موجب رونق اقتصادی کوهپایه کرمان که یکی از نقاط گردشگری استان است، خواهد شد.

 

کد مطلب 749345

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