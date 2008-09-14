پاپ در زیارتگاه برنادت قدیس دعا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پاپ در دومین روز از سفر خود به فرانسه پس از آنکه مراسم عشای ربانی را با حضور 250 هزار نفر در پاریس برگزار کرد وارد شهر "لورد" در جنوب غربی فرانسه شد.

در شهر "لورد" بندیکت در غاری که سنت برنادت سوبیرو گفته بود 18 بار در سال 1858 با حضرت مریم(س) دیدار کرده و آبی را از آن چشمه نوشیده که بسیاری اعتقاد دارند این آب قدرت شفا دادن دارد، به نیایش پرداخت.

پاپ در پایان مراسم حرکت مؤمنان با شمع در محل زیارتگاه به دهها هزار زائری که برای این سخنرانی گردهم جمع شده بودند گفت افرادی را که در رنج هستند از یاد نبرید.

وی گفت: ما به فکر قربانیان بی‌گناهی که از خشونت، جنگ، تروریسم و قطعی رنج می‌برند و افرادی که تبعات بی‌عدالتی، فجایع طبیعی و انزجار و ظلم را تحمل می‌کنند و افرادی که از کرامت انسانی آنها مورد حمله قرار گرفته و حقوق بنیادین آنها نقض شده و آزادی آنها سلب شده هستیم.

اظهارات پاپ را که دو روز پس از هفتمین سالگرد حملات تروریستی یازدهم سپتامبر در امریکا ایراد شد و اشاره وی به قربانیان تروریسم را می‌توان اشاره مستقیمی به این حملات دانست.

وی به نقل از یکی از متون سنت پل گفت که پول ریشه شر است و در ادامه گفت: داشتن پول و تشنه قدرت و مایملک بودن حتی برای دانش انسان را از سرنوشت حقیقی خود دور می‌کند.

پاپ روز جمعه وارد فرانسه شد و این سفر چهار روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه خاتمه خواهد یافت.