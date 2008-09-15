گذشته تاریخی شهریار با احداث موزه ثبت می شود

رضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: در شهریار حدود 42 تپه و محوطه باستانی وجود دارد و با احداث و راه اندازی موزه، تمامی آثار و کشفیات تاریخی شناسایی شده، در موزه شهرستان ثبت می شود و از این پس به موزه های استان تهران یا موزه ملی ایران منتقل نمی شود.

وی افزود: با احداث موزه به طور قطع فعالیت کاوشگران در این شهرستان آغاز می شود و این کار به کشف و شناسایی آثار و ابنیه تاریخی بیشتری در شهرستان کمک می کند.

این مسئول با اشاره به فواید احداث موزه در شهریار خاطرنشان کرد: در شهریار حدود 250 هزار دانش آموز مشغول به نحصیل هستند که با احداث موزه می توانند علاوه بر گردش و تفریح در شهرستان خود با فرهنگ و آداب و رسوم شهریار آشنا شوند.

رحیمی در بخش دیگری بیان داشت: احداث موزه در شهریار به تقویت بخشهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی، افزایش درآمد گردشگر در سطح شهرستان، رونق گردشگری در سطح شهرستان و استان، توزیع مجدد درآمد به ویژه در نواحی کم درآمد، جذب سرمایه های راکد و فعالیتهای مولد در بخش گردشگری، افزایش سطح تفاهم و همبستگی اجتماعی، توسعه مراکز فرهنگی جهت گذران اوقات فراغت برای بازدیدکنندگان کمک می کند.

به گفته وی همچنین تقویت و گسترش عملیات بازاریابی و اطلاع رسانی، استفاده از پتانسیل بازارهای گردشگری منطقه، توسعه پایدار در فعالیتهای گردشگری، افزایش مدت ماندگاری گردشگران در منطقه، افزایش هزینه کرد گردشگران و تقویت وضعیت اقتصای، تقویت الگوهای معماری و سنتی منطقه، کاستن از نیاز به خروج شهروندان از محدوده شهری جهت گذران اوقات فراغت از دیگر کارکردهای احداث این موزه است.