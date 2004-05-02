موتورسيكلت هاي متخلف در بزرگراهها ، 3 ماه توقيف مي شوند

سرهنگ حاتم محمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : در حال حاضر با اجراي طرح برخورد با 10 تخلف شاخص رانندگي ، پليس هاي موتورسوار همراه با عوامل نامحسوس راهنمايي ورانندگي ، ضمن گشت زني در طول بزرگراهها در صورت رويت تخلفاتي از جمله عدم استفاده از كلاه ايمني و نداشتن گواهينامه ضمن جريمه ، موتورسيكلت متخلف را براي مدت 3 ماه به پاركينگ منتقل مي كنند .

وي با بيان اينكه روزانه بيش از 200 دستگاه موتورسيكلت متخلف در سطح شهر جمع آوري و به پاركينگ منتقل مي شود ، اظهار داشت : ماموران راهنمايي ورانندگي در صورت مشاهده 3 تخلف شاخص شامل حركت خلاف جهت ، حركت در پياده رو و صداي ناهنجار از اگزوز ، علاوه بر جريمه موتورسيكلت متخلف را به مدت 3 ماه در پاركينگ متوقف مي كنند .

سرهنگ محمدي با بيان اينكه صاحب موتورسيكلت متخلف در صورت نداشتن گواهينامه به دادگاه ارجاع خواهد شد ، افزود : توقيف موتور سيكلت در صورت رويت اين 3 تخلف شاخص بوده و در مورد ساير تخلفات ، به تذكر و يا جريمه نقدي بسنده مي شود .