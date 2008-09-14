با اصلاح قانون انتخابات مخالفتی نداریم / اصلاحات در فرصت مناسب

علی کردان وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: ما نیز معتقدیم باید قانون انتخابات اصلاح شود اما این کار باید در فرصت مناسب تری صورت بگیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که با وجود احتمال ارائه طرحی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ، آیا لایحه ای بر این مبنا از سوی دولت به مجلس ارائه نخواهد شد، گفت: ما نیز علاقمندیم لایحه اصلاح قانون انتخابات را با هماهنگی نمایندگان به مجلس تقدیم کنیم اما درهر حال مجلس اختیار قانون گذاری دارد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: اگر مجلس مصلحت بداند که این طرح را در این مقطع مورد بررسی قرار دهد ما نیز ملتزم به اجرای قانون هستیم.

کردان همچنین در پاسخ به این سئوال که چرا برخی سایتهای خبری اظهاراتی را به نقل از شما مبنی بر دیدن نور خدا در مجلس در روز رای اعتماد، منتشر کرده اند و آیا شما این مباحث را مطرح کرده اید یا خیر، تصریح کرد : اینگونه سخنان بی ربط است.