به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی امروز به بررسی فوریت طرح انتزاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی از ریاست جمهوری و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداختند و با آن موافقت کردند.

کوهکن نماینده لنجان و عضو هیئت رئیسه مجلس به عنوان یکی از طراحان طرح مذکور اظهار داشت: جایگاه رئیس جمهور که شخص اول کشور است بسیار والاتر از آن است که بر اساس گفته یکی از اعضای زیر مجموعه وی به سمتی برود که سئوال از او مطرح شود.

وی تصریح کرد: اگر امروز تعدادی از دوستان ما به سمت سئوال از رئیس جمهور رفته اند به دلیل آن است که به این جمع بندی رسیدند که سازوکار دیگری برای برخورد با فرد مدیر ندارند و مجبورند به سمت رئیس جمهور و سئوال از او بروند.

کارپرداز فرهنگی مجلس ادامه داد: ما نمی توانیم منکر شویم که بیش از 200 نفر از نمایندگان نامه نوشته اند و تعدادی از علما و حوزه علمیه و حوزه علمیه نیز عکس العمل هایی در برابر سخنان یک فرد نشان داده اند.

وی افزود: در کشوری که مسائل مهم مثل طرح تحول اقتصادی ومسائل هسته ای وجود دارد آیا سخنان یک مسئول صرف آنکه در مقابل مجلس پاسخگو نیست، باید این مقدار وقت مجلس را بگیرد.

کوهکن تصریح کرد: این سازمان قبلا زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است اما آن زمان فکر می کردند که اگر یک سازمان را زیر مجموعه ریاست جمهوری ببرند ، وزن آن جایگاه را بالا می برند.

ستار هدایتخواه مخبر کمیسیون فرهنگی نیز در مخالفت با این فوریت اظهار داشت: دلیلی که کوهکن برای طرح فوریت مطرح کردند اگر به دقت مورد بررسی قرار نگیرد، در بیرون از مجلس مورد وهن قرار می گیرد یعنی اینکه دلیل آنکه یک مسئولی اظهارات اشتباهی داشته و مجلس از ابزار نظارتی نتوانسته استفاده کند بنابراین می خواهد یک دستگاه را دستخوش تحول کند.

وی افزود: بخش میراث فرهنگی و گردشگری از بخش های مهم تولید ثروت و ایجاد اشتغال است که به صورت مستقل تاسیس شده است و اینکه این بخش مهم را زیر مجموعه وزارتخانه ای که مسئولیت متفاوت مثل سینما، مطبوعات و مساجد را دارد قرار دهیم با اهدافی که در قانون برنامه چهارم برای این سازمان پیش بینی شده ناسازگار است.

هدایتخواه تصریح کرد: فعالیت وزارت ارشاد وسیع است و الحاق یک سازمان که اهداف وسیعی دارد و معتقدیم باید از طریق این سازمان و تولید ثروت آن بودجه کشور را از تامین بودجه نفت به سمت تامین بودجه از طریق گردشگری و میراث فرهنگی تغییر دهیم که کار اشتباهی است.

وی افزود: تقاضای من این است که این مسئله را مقطعی نبینید و نگاه دراز مدت داشته باشید.

حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب نیز درموافقت با فوریت این طرح اظهارداشت: این بحث یک بحث موضوعی است و نه مرتبط با یک شخص خاص.

وی افزود: صنعت گردشگری به عنوان صنعت فعال در کشورهای دیگر تبدیل شده و درآمدهای کلانی از آن به دست می آورند در حالی که مجلس از ابزارهای نظارتی خود به خوبی استفاده نکرده و درآمدزدایی از این صنعت نداشته ایم.

فلاحت پیشه تصریح کرد: یکی از ابزارهای نظارتی مجلس سئوال از مسئولان است اما در 30 سال گذشته چند بار از رئیس جمهور سئوال شده است؟ در حالی که اگر سازمان زیر مجموعه وزارت خانه باشد به راحتی از وزیر سئوال می شود و نظارت کامل صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: این را وهن مجلس ندانید زیرا هرگاه مجلس تلاش کند چترنظارتی خود را افزایش دهد به نفع مجلس است و نه وهن مجلس.

پس از سخنان نماینده موافق و مخالف یک فوریت این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد و به تصویب مجلس رسید.