یک دستگاه 206 پاداش شکست استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، ضیافت افطاری باشگاه پرسپولیس شنبه شب در هتل المپیک با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، کادر فنی، بازیکنان و پرسنل باشگاه برگزار شد. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در این مراسم دقایقی برای حاضرین به صحبت پرداخت.

داریوش مصطفوی گفت: در جلسه فوق العاده هیئت مدیره که عصر شنبه در باشگاه برگزار شد، اعضای از عملکرد خوب بازیکنان و کادر فنی تقدیر کردند و در پایان مصوب شد در صورت شکست تیم استقلال در بازی رفت دربی هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر (جام خلیج فارس) از هفته نهم این مسابقات، به هر یک از بازیکنانی که از سوی کادر فنی در زمین مسابقه حضور یابند یک دستگاه خودرو پژو 206 اهدا شود و همچنین به بازیکنانی که در لیست 18 نفره این تیم قرار گیرند مبلغ 5 میلیون تومان پاداش تعلق خواهد گرفت.

داریوش مصطفوی افزود: اعضای هیئت مدیره و کادر فنی از بازی زیبای سرخپوشان مقابل تیم مس کرمان تقدیر و تشکر کردند. ضمن اینکه پاداش یک میلیون تومانی بازیکنان در دیدار با مس کرمان نیز در چند روز اخیر به آنها پرداخت خواهد شد.