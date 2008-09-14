آمار معاملات بورس اوراق بهادار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، شاخص کل قیمت در پایان معاملات روی عدد 11 هزار و 660 متوقف شد که نسبت به آخرین روز ‏معاملاتی قبل از آن 47/70 واحد کاهش داشت. شاخص بازار اول با 79/52 واحد کاهش به 10 هزار و 59 رسید. شاخص بازار دوم با 1/137 واحد کاهش در پایان معاملات روی عدد 13 هزار و 465 متوقف شد. شاخص ‏صنعت هم با 08/57 واحد کاهش عدد 9 هزار و 171 را تجربه کرد‏‎.

امروز سایپا با سه میلیون و 154 هزار سهم بیشترین متقاضیان خرید را به خود اختصاص داد. همچنین معدنی و صنعتی چادرملو با 350 هزار سهم، سرمایه‌گذاری غدیر با یک میلیون و 570 هزار سهم، رایان سایپا با 454 هزار سهم، ایران ترانسفو با 258 هزار سهم، سرمایه‌گذاری بهمن با 831 هزار سهم، ایران خودرو با 647 هزار سهم، صنایع سیمان دشتستان با 160 هزار سهم، سرمایه‌گذاری توسعه ملی با 662 هزار سهم و پارس خودرو با 466 هزار سهم بیشترین متقاضی خرید را داشتند.

در مقابل مخابرات ایران با 78 میلیون و 15 هزار سهم در صدر جدول بهترین تقاضاهای فروش قرار گرفت. همچنین فولاد خوزستان با 7 میلیون و 275 هزار سهم، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با هفت میلیون و 154 هزار سهم، فولاد مبارکه اصفهان با 11 میلیون و 399 هزار سهم، سیمان شرق با دو میلیون و 211 هزار سهم، سیمان سپاهان با دو میلیون و 833 هزار سهم، خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه با 858 هزار سهم، سیمان تهران با یک میلیون و 691 هزار سهم، کالسیمین با 896 هزار سهم و بانک اقتصاد نوین با یک میلیون و 602 هزار سهم بیشترین متقاضی فروش را در بازار به خود اختصاص دادند.

امروز چادرملو با 50/5 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر روند شاخص داشت. در مقابل مخابرات ایران با 96/43 واحد، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با 30/10 واحد، مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران با 04/6 واحد، سیمان کارون با 24/3 واحد، بسته‌بندی پارس با 78/2 واحد و تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی با 41/2 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

در معاملات امروز بازار سهام، رادیاتور ایران، بهنوش ایران، فیبر ایران، سرمایه‌گذاری توسعه شهری توس‌گستر، ایران ترانسفو، لنت ترمز ایران، صنعتی دریایی ایران، داده‌پردازی ایران، لبنیات کالبرو سرمایه‌گذاری صنعت و معدن بیشترین افزایش قیمت را میان سایر شرکت‌های بورسی تجربه کردند.

در مقابل بسته‌بندی پارس، تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو،گروه صنعتی بوتان، سیمان کارون، کنتورسازی ایران، نساجی بروجرد، مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، حق‌تقدم صنعتی بهشهر و حق‌تقدم سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری بیشترین کاهش قیمت را داشتند.