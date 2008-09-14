مشاور سابق نخست وزیر روسیه در سانحه هوایی کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هواپیمای یوئینگ 737 که قصد داشت در فرودگاه شهر پرم در شرق مسکو به زمین بنشیند در حال کاهش ارتفاع به کوه برخورد می کند.

در پی این حادثه خط راه آهن میان مسکو و والدیوستوف به طول 9 هزار کیلومتر که از کوههای اورال عبور می کند، صدمه دیده و ارتباط میان این دو منطقه قطع می شود.

شرکت هواپیمایی روسیه کشته شدن تمامی مسافران این هواپیما را تائید کرده است.

این درحالی است که در میان کشته شدگان یک مقام بلندپایه ارتش روسیه نیز که فرماندهی سابق عملیات نظامی این کشور در چچن را برعهده داشته، حضور داشت.

به گفته وزارت ترابری روسیه، ژنرال گنادی تروشوف مشاور سابق ولادیمیر پوتین در زمان ریاست جمهوری وی بود.

براساس بیانیه این وزارتخانه، ارتباط هواپیمای روسی پس از رسیدن به ارتفاع یکهزار و 100 پایی با مرکز قطع می شود.

دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در این رابطه به تمامی خانوادههای قربانیان این حادثه تسلیت و همدردی کرده است.