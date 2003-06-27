موادمخدر مهمترين ابزار استمرار سلطه غرب بر كشورهاي جهان سوم

چنانچه در تازه ترين مورد باوعده پايان كشت خشخاش افغانستان را اشغال كرد وتنها يكسال بعد ميزان كشت اين مواد دراين كشور ،زير سايه سربازان آمريكايي به 12برابررسيد.

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري مهر،اين درحالي است كه براساس برخي منابع موجودآمريكاييان اعلام كرده اند كه ساليانه بيش از 90 ميليارد دلار بابت هزينه هاي اعتياد از دست مي دهند و بيش از 13 ميليارد دلار نير توسط دولت فدرال هزينه مي شود تا بتواند با مصرف مواد مخدر مقابله كند . در اين كشور در 10 سال گذشته 25 ميليون معتاد گزارش شده است كه با برنامه ريزي هاي علمي و آموزشي اين تعداد به 12 ميليون كاهش يافته است .

حال اين سوال پيش مي آيد، آمريكاييان كه مدعي هستند ساليانه بيش از 90 ميليارد دلار از مواد مخدر خسارت مي بينند و جهت مقابله با آن هزينه صرف مي نمايند، چرا حاضر نمي شوند يك دهم يا يك بيستم يا حتي يك پنجاهم آن را جهت تغيير كشت در هلال طلايي و ساير مراكز توليدي جهان، سرمايه گذاري كنند؟ چرا اهرم شوراي امنيت سازمان ملل براي مبارزه قاطع با مواد مخدر به كار گرفته نمي شود؟

يكي از بدترين مسائلي كه در پاسخ به اين ابهامات در ذهن متبادر مي شود، اين است كه اردوگاه غرب و در راس آنها آمريكا از روند مواد مخدر و مبارزه با آن در كشورهاي جهان سوم نه تنها ناراضي نيست، بلكه مايل به استمرار اين روند مي باشد و به شيوه هاي مختلف به افزايش توليد و تقويت شبكه هاي ترانزيت و قاچاق مواد مخدر دامن مي زند .

افاغنه، خسته از طولاني شدن جنگ و درگيريها و در نهايت تنگدستي، براي جبران خسارات وارده و تامين نياز روزافزون جبهه هاي داخلي و تامين روزانه خود، بهترين شيوه را در افزايش تصاعدي سطح زير كشت خشخاش و توليد ترياك، هروئين و مرفين يافته اند وبه طور نمونه ناگهان ميزان توليد ترياك از 685 تن در سال 1993 ، به 3600 تن ( حدود 5/4 برابر ) در سال 1995 ، رسيد. اين مواد به طور طبيعي توسط سوداگران مرگ به سوي جمهوري اسلامي ايران و پاكستان سرازير مي شود .

به تحقيق از نظر استكبار غرب، افزايش تعداد معتادان پاكستان كه مردمش نزديكترين ديدگاه ها را نسبت به انقلاب اسلامي دارند، خوشايند خواهد بود و لذا از افزايش معتادان اين كشور ( به ميزان 1000% طي 10 سال، 000/300 نفر در سال 85 به 000/000/3 نفر در سال 95 افزايش يافته ) استقبال خواهند كرد .