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۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۳۸

شناسنامه فرهنگی شهریار تهیه و تدوین می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی فرمانداری شهریار از تدوین شناسنامه فرهنگی این شهرستان خبر داد.

احمد ربیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: این کار با هدف شناسایی و معرفی مسائل فرهنگی تمامی دستگاه های شهریار به شهروندان و شکوفایی استعدادهای هنری و فرهنگی این شهرستان اجرا می شود.

وی افزود: هماهنگ سازی فعالیتهای دستگاه های شهرستان و پرهیز از موازی کاری، ایجاد بانک اطلاعاتی فرهنگی و شناسایی نخبگان از دیگر اهداف تهیه این شناسنامه فرهنگی است. 

این مسئول خاطرنشان کرد: این شناسنامه توسط دستگاه های فرهنگی تهیه و تدوین می شود و در آن به قابلیتها و توانمندیهای فرهنگی، تاریخی، فرهنگ و قومیتهای موجود در شهرستان، وضعیت آثار و ابنیه تاریخی، نخبگان علمی، قرآنی، فرهنگی، نویسندگان و شعرا پرداخته می شود.

ربیع زاده بیان داشت: برای تهیه و تدوین شناسنامه فرهنگی شهریار اهتمام جدی صورت گرفته است و به طور قطع در این کار از پتانسیلهای موجود در این شهرستان استفاده می شود.  

معاون سیاسی فرمانداری شهریار عنوان کرد: علاوه بر این اقدام، اطلس جامع کل مسائل فرهنگی شهریار نیز تهیه می شود و اداره اجتماعی فرمانداری این شهرستان از هرگونه پیشنهاد در این زمینه استقبال می کند. 

کد مطلب 749515

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