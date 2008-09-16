شناسنامه فرهنگی شهریار تهیه و تدوین می شود

احمد ربیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: این کار با هدف شناسایی و معرفی مسائل فرهنگی تمامی دستگاه های شهریار به شهروندان و شکوفایی استعدادهای هنری و فرهنگی این شهرستان اجرا می شود.

وی افزود: هماهنگ سازی فعالیتهای دستگاه های شهرستان و پرهیز از موازی کاری، ایجاد بانک اطلاعاتی فرهنگی و شناسایی نخبگان از دیگر اهداف تهیه این شناسنامه فرهنگی است.

این مسئول خاطرنشان کرد: این شناسنامه توسط دستگاه های فرهنگی تهیه و تدوین می شود و در آن به قابلیتها و توانمندیهای فرهنگی، تاریخی، فرهنگ و قومیتهای موجود در شهرستان، وضعیت آثار و ابنیه تاریخی، نخبگان علمی، قرآنی، فرهنگی، نویسندگان و شعرا پرداخته می شود.

ربیع زاده بیان داشت: برای تهیه و تدوین شناسنامه فرهنگی شهریار اهتمام جدی صورت گرفته است و به طور قطع در این کار از پتانسیلهای موجود در این شهرستان استفاده می شود.

معاون سیاسی فرمانداری شهریار عنوان کرد: علاوه بر این اقدام، اطلس جامع کل مسائل فرهنگی شهریار نیز تهیه می شود و اداره اجتماعی فرمانداری این شهرستان از هرگونه پیشنهاد در این زمینه استقبال می کند.