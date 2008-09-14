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۲۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۲۶

نمایش چهار فیلم کوتاه در برنامه سینما فردا

در چهاردهمین برنامه سینما فردا چهار فیلم کوتاه روز دوشنبه 25 شهریور در سالن شماره 2 سینما سپیده به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع‌رسانی فیلم کوتاه سینما فردا اعلام کرد فیلم‌های P.O.V رضا نوذری، "چشمان پرسکوت" محمدحسین نیکوپور، "بالای درخت توت" و "تولد با صدای آهسته" به کارگردانی بابک سراب در این برنامه اکران می‌شوند.

بعد از نمایش این فیلم‌ها نشست نقد و بررسی آنها با حضور کارگردانان، محمد ناصری مجری و کارشناس و منوچهر بشیری راد منتقد برگزار و در پایان از حاضران به صرف افطار پذیرایی می‌شود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامه‌های سینما فردا به www.cinemafarda.com مراجعه کنند. این برنامه ساعت 18 دوشنبه هر هفته در سینما سپیده واقع در تقاطع خیابان‌های وصال و انقلاب برگزار می‌شود.

کد مطلب 749521

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