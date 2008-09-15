کاندیدای کمیته ملی المپیک هستم / هنوز برای هیچ پستی تصمیم نگرفتم

نصرالله سجادی رئیس ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی و المپیک و سرپرست کاروان ورزشی ایران در بازیهای المپیک پکن با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر افزود: حضورم درانتخابات کمیته ملی المپیک قطعی است و تصورمی کنم با تجربه چندین ساله ای که در اموراجرایی و بخش های مختلف کمیته ملی المپیک دارم، درصورت انتخاب شدن می توانم همچنان دراین کمیته منشاء خدمت باشم.

سجادی اضافه کرد: تا این لحظه هنوز درباره اینکه برای چه مسئولیتی در کمیته ملی المپیک کاندیدا شوم تصمیم نگرفتم و پس از بررسی تمامی جوانب و تا زمان ثبت نام در این باره تصمیم گیری خواهم کرد.

خزانه دارکمیته ملی المپیک یادآورشد: کمیته ملی المپیک مسئولیتی سنگین و حساس است که انتظارها از این کمیته بسیار بالاست از همین رو این تشکیلات نیاز به افراد و مدیرانی دارد که از تجربه، تخصص و کارآمدی لازم برای اداره این تشکیلات برخوردار باشند.

مجمع عمومی کمیته ملی المپیک برای انتخاب رئیس، دبیرکل ، خزانه دار، بازرس و اعضای هیئت اجرایی روز هفتم آبانماه سالجاری برگزار می شود.