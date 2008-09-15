  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۵۷

نصرالله سجادی در گفتگو با مهر:

کاندیدای کمیته ملی المپیک هستم / هنوز برای هیچ پستی تصمیم نگرفتم

کاندیدای کمیته ملی المپیک هستم / هنوز برای هیچ پستی تصمیم نگرفتم

دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک از آمادگی خود برای حضور در انتخابات آتی این کمیته خبر داد.

نصرالله سجادی رئیس ستاد تدارکاتی بازیهای آسیایی و المپیک و سرپرست کاروان ورزشی ایران در بازیهای المپیک پکن با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر افزود: حضورم درانتخابات کمیته ملی المپیک قطعی است و تصورمی کنم با تجربه چندین ساله ای که در اموراجرایی و بخش های مختلف کمیته ملی المپیک دارم، درصورت انتخاب شدن می توانم همچنان دراین کمیته منشاء خدمت باشم.

سجادی اضافه کرد: تا این لحظه هنوز درباره اینکه برای چه مسئولیتی در کمیته ملی المپیک کاندیدا شوم تصمیم نگرفتم و پس از بررسی تمامی جوانب و تا زمان ثبت نام در این باره تصمیم گیری خواهم کرد.

خزانه دارکمیته ملی المپیک یادآورشد: کمیته ملی المپیک مسئولیتی سنگین و حساس است که انتظارها از این کمیته بسیار بالاست از همین رو این تشکیلات نیاز به افراد و مدیرانی دارد که از تجربه، تخصص و کارآمدی لازم برای اداره این تشکیلات برخوردار باشند. 

مجمع عمومی کمیته ملی المپیک برای انتخاب رئیس، دبیرکل ، خزانه دار، بازرس و اعضای هیئت اجرایی روز هفتم آبانماه سالجاری برگزار می شود.

کد مطلب 749550

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها