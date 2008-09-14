به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه جهانی سحر اعلام کرد صحنه‌های مربوط به فرودگاه به اتمام رسیده و در حال حاضر سکانس‌های مربوط به فصل پایانی این فیلم با بازی دانیال حکیمی، فرهاد قائمیان، سام درخشانی و ملیسا مارابان در حومه تهران در حال فیلمبرداری است.

فیلمبرداری "عقرب" تا پایان هفته در مجموعه نیروگاه طرشت و حومه تهران ادامه خواهد داشت و گروه تولید که از اوایل شهریور کار خود را در تهران شروع کرده، شنبه 30 شهریور برای ادامه کار عازم ارمنستان خواهند شد. صحنه‌های مربوط به اصفهان هم پس از برگشت گروه از ارمنستان در این شهر گرفته می‌شود.

"عقرب" به روش HD فیلمبرداری و سپس به نسخه 35 تبدیل می‌شود و جاهد علاوه بر تهیه‌کنندگی، مدیریت فیلمبرداری را نیز بر عهده دارد. در این فیلم جمعی از بازیگران اروپایی و ارمنستانی بازی می‌کنند و دیگر بازیگران آن عبارتند از سیمون باغداساریان، پوراندخت مهیمن، حامد آقایی، دادا پطروسیان، درو میناسیان و واروژ خاچاطوریان.

"عقرب" در ژانر پلیسی جاسوسی تهیه می‌شود و داستان ماجراهایی است که با سفر علی و سهراب دو برادر پژوهشگر ایرانی به ایروان برای شرکت در یک کنفرانس علمی آغاز می‌شود. پایان این کنفرانس و آشنایی سهراب با ورونیکا نقطه شروع تحولاتی است که زندگی این دو برادر، خانواده و اطرافیان آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

فتانه یعقوبی فیلمنامه "عقرب" را نوشته و دیگر عوامل تولید این پروژه سینمایی عبارتند از مدیر تولید و برنامه‌ریز: بهمن گودرزی، طراح هنری: کیوان مقدم، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح گریم: مهین نویدی، صدابردار: رضا اردلان، دستیار کارگردان: افشین رضایی و عکاس: لیلا خوش‌کنار.