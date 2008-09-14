تاثیر انتخابات ریاست جمهوری بر افزایش نشاط سیاسی دانشگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد محمدیان شب گذشته در ضیافت افطار که با حضور وزرای علوم و بهداشت، رئیس دانشگاه پیام نور، جمعی از نمایندگان مجلس و شورای نمایندگان نهاد برگزار شد، اظهار کرد: امسال سال بسیار مهمی را از جهات مختلف سیاسی و فرهنگی پیش رو داریم و به همین علت بار مسئولیت ما سنگین تر از همیشه است.

وی با طرح پیشنهاد تشکیل کمیته مشترکی برای پاسداشت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در دانشگاهها گفت: دانشگاهها در تبیین امور 30 سال گذشته و نگاه به دهه آینده که دهه عدالت و پیشرفت است نقش مهمی دارند و می توانند در سطح جامعه تعیین کننده باشند.

محمدیان همچنین با اشاره به برگزاری "اجلاس سراسری نماز" در دانشگاهها افزود: مفتخریم که اعلام کنیم بزرگترین نماز جماعات بعد از حرم‌های مطهر در دانشگاهها برپا می شود و سعی دایم "اجلاس سراسری نماز" را امسال عمیق تر و پر دامنه تر مطرح کنیم تا بتوانیم جنبه های معنوی مغفول مانده دانشگاه در رسانه را به خوبی منعکس کنیم.

وی به برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: مسلما انتخابات ریاست جمهوری فضای دانشگاهی را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث افزایش نشاط و شادابی سیاسی می شود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با اشاره به نقش دانشگاه در تعمیق سطح معرفت جامعه افزود: دانشگاه باید در جامعه جریان ایجاد کند نه اینکه تنها پیاده نظام احزاب در پیش روی برخی جریانات خاص باشند که این فرصت مناسب برای فعالیت سیاسی دانشجویان با مدیریت صحیح ایجاد خواهد شد.

محمدیان با اشاره به میثاق دانشگاهیان با امام راحل (ره) در 14 خرداد و تراکم برنامه ها در آن زمان گفت: پیشنهاد می کنیم با همکاری تشکلهای دانشجویی این میثاق را به تاریخ 16 آذر منتقل کنیم. در استان ها دانشگاههای بزرگ این کار را به صورت متمرکز انجام دهند و در تهران هم دانشجویان با حضور در حرم امام (ره) این برنامه را برپا خواهند کرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به تکمیل نقشه جامع علمی کشور در سال جاری اشاره کرد و افزود: این نقشه بار بزرگی را بر دوش آموزش عالی می گذارد و این گام بزرگی است که هر چند راه اصلاح و تکمیل در آن دیده شده اما با این وجود دانشگاهها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.