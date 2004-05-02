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۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۰:۰۵

آخرين خبرها از "شاعر دريانورد "

امشب تيمور ترنج به شيراز منتقل مي شود

براي انجام عمل پيوند كبد تيمور ترنج ، امشب اين شاعر با تيم پزشكي به بيمارستان نمازي شيراز منتقل مي شود.

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" در پي بروزنارسايي كامل در كبد اين شاعرو نويسنده بوشهري ،  و به دنبال اعلام آمادگي حوزه هنري براي معالجه وي ، ساعت 9 امشب ، تيمور ترنج با هواپيما به شيراز منتقل و در بيمارستان نمازي اين شهر ، سير درماني خود را آغاز مي كند.
مدير امور رفاهي حوزه هنري به خبرنگار ادبي " مهر" گفت : هماهنگي هاي لازم براي بستري شدن ترنج دربيمارستان نمازي شيرازصورت گرفته است .
الهه شمس - همسر تيمور ترنج  نيزدرگفت وگوبا " مهر" با تاييد اين خبر ، از دوستان و علاقه مندان به اشعار ترنج خواست تا براي سلامتي اين شاعر و نويسنده دردمند دعا كنند.
گفتني است  دستور مداوا و پيگيري معالجه تيمور ترنج علاوه بر رئيس حوزه هنري ،  توسط رئيس جمهوري  نيز صادر شده است.
کد مطلب 74960

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