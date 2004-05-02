امشب تيمور ترنج به شيراز منتقل مي شود

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر" در پي بروزنارسايي كامل در كبد اين شاعرو نويسنده بوشهري ، و به دنبال اعلام آمادگي حوزه هنري براي معالجه وي ، ساعت 9 امشب ، تيمور ترنج با هواپيما به شيراز منتقل و در بيمارستان نمازي اين شهر ، سير درماني خود را آغاز مي كند.مدير امور رفاهي حوزه هنري به خبرنگار ادبي " مهر" گفت : هماهنگي هاي لازم براي بستري شدن ترنج دربيمارستان نمازي شيرازصورت گرفته است .الهه شمس - همسر تيمور ترنج نيزدرگفت وگوبا " مهر" با تاييد اين خبر ، از دوستان و علاقه مندان به اشعار ترنج خواست تا براي سلامتي اين شاعر و نويسنده دردمند دعا كنند.گفتني است دستور مداوا و پيگيري معالجه تيمور ترنج علاوه بر رئيس حوزه هنري ، توسط رئيس جمهوري نيز صادر شده است.