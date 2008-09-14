حکم توقیف اموال باشگاه پرسپولیس صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس از سالهای گذشته به افراد و نهادهای بسیاری بدهکار است که یکی از آنها مرتضی جعفری قائم مقام باشگاه پرسپولیس در زمان مدیرعاملی حجت الله خطیب است.

جعفری که از چک های شخصی اش برای باشگاه پرسپولیس هزینه کرده بود مبلغ 44 میلیون و 600 هزار تومان از این باشگاه طلبکار است اما با وجود اقدامات قانونی هنوز نتوانسته مطالباتش را دریافت کند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حکم توقیف اموال باشگاه پرسپولیس را از سوی دادگاه 86 حقوقی تهران دریافت کرده است گفت: با وجود درخواست های فراوان و گذشت بیش از چهار سال ازهزینه کردن این مبلغ هنوز موفق به دریافت آن نشده ام.

مرتضی جعفری ادامه داد: با تشخیص دادگاه امروز نماینده ام را به دیدار آقای مصطفوی فرستادم اما با وجود مذاکرات صورت گرفته مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پاسخ مشخصی به نماینده بنده ندادند و اعلام کردند " بروید با مامور بیایید" !

قائم مقام پیشین باشگاه پرسپولیس ادامه داد: این آقایان که ادعای هزینه های میلیاردی در باشگاه را دارند چرا نمی خواهند به حکم دادگاه عمل کنند و بدهی بنده را بدهند. در این مدت سعی در آبروداری کرده ام اما وقتی مدیرعامل باشگاه می گوید برو با مامور بیا دیگر چاره ای جز اجرای حکم دادگاه را ندارم.

جعفری در پایان گفت: فردا به باشگاه پرسپولیس می روم تا تکلیفم را با مسئولان این باشگاه و طلبم مشخص کنم.

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