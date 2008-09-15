کتاب شناسی تاریخ تشیع منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مدیر گروه تاریخ تشیع با اعلام این خبر گفت : گروه تاریخ تشیع در دو مبحث تشیع از دیدگاه تاریخی و مبانی کلامی تحقیق و پژوهش می کند. هدف از این کار نیز شناسایی دوره های مختلف تاریخ تشیع است.

حجت الاسلام صادقی در ادامه سخنان خود نقد کتاب را از عملکردهای مثبت این گروه دانست و افزود: در یکسال گذشته چندین کتاب شامل کتب خاستگاه تشیع، مکتب در فرایند تکامل، تاریخ و تشیع، کتب مستشرقان با موضوع تاریخ شیعه و سهم شیعیان در علوم به نقد کشیده شد.

وی گفت : همچنین سه عنوان کتاب جانشینان پیامبر در پرتو شرح نهج البلاغه، مشورت ومشاوران در سنت و سیره پیشوایان ناظر بر آراء و نظرات ائمه پیرامون مشورت و روایات و سیری در تاریخ تشیع مازندران به عنوان محل اولین دولت شیعی به همت محققان، پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع) پژهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

صادقی افزود: گروه تاریخ تشیع برای سال جاری خود طرح تاریخ تشیع در ماوراء النهر را در دستور کار قرار داه است که بیش از نیمی از کار آن به پایان رسیده است و امیدواریم تا پایان سال کار تالیف آن به نتیجه برسد. برای کار تحقیقاتی تاریخ تشیع در بلخ نیز به دنبال شناسایی مولف هستیم که کار آن نیز به زودی آغاز می شود. طرحهای تاریخ تحول اندیشه اعتقادی امامیه که به بررسی بحثهای تاریخی و کلامی و اندیشه امامیه در دوران مختلف می پردازد، کتاب شناسی تاریخ تشیع، تعامل شیعیان با اهل سنت و دولتمندان شیعی در خلافت عباسی نیز در حال بررسی است که به زودی به پایان می رسد.