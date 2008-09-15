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۲۵ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۵۹

مراسم سالروز شهادت اولین روحانی مستقر کشور برگزار می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: مراسم اولین سالروز شهادت حجت الاسلام شیخ مهدی توکلی اولین روحانی مستقر شهید کشور، 31 شهریور ماه برگزار می شود.

محسن ارباب افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: این مراسم همزمان با شب 21 ماه رمضان  به همت دفاتر و نمایندگی های این اداره کل در سراسر استان سیستان و بلوچستان برگزار می شود.

افضلی خاطرنشان کرد: مراسم محوری اولین سالگرد شهادت حجت الاسلام شیخ مهدی توکلی در مسجد جواد الائمه شهرستان زاهدان، با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان، استاندار ، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان ، علمای تسنن و تشیع و اقشار عموم مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی افزود: برنامه ای نیز در مسجد امام حسن مجتبی (ع) روستای افتخار آباد شهرستان خاش، محل شهادت حجت الاسلام شیخ مهدی توکلی، 31 شهریور ماه با حضور رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان، روحانیون تسنن و تشیع و مسئولان محلی برگزار می شود .

معاونت فرهنگی ، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان با اشاره به برگزاری مراسم دیگری در حسینیه صاحب الزمان (عج) شهرستان خاش عنوان کرد: نظیر این مراسم همزمان با 21 ماه رمضان در کلیه شهرستانهای زابل ، زهک، میرجاوه، ایرانشهر، سرباز، چابهار، سراوان، کنارک و دلگان برگزار می شود.

کد مطلب 749629

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