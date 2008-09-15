چهره پنهان ناتو در برابر روسیه/"جنگ سرد" گزینه نامطلوب پیمان آتلانتیک

شورای آتلانتیک شمالی متشکل از سفیران 26 کشور عضو به ریاست یاپ دوهوپ شفر دبیرکل سازمان امروز دوشنبه در پایتخت گرجستان تشکیل جلسه داده و اولین نشست کمیسیون ناتو - گرجستان را برگزار خواهند کرد.

باوجود آنکه دیدار غربی ها از گرجستان همانند سفر این مقامات به اوکراین در ماه ژوئن به شمار می رود، اما انجام این دیدار پس از گذشت یک ماه از بحران در گرجستان و کشته شدن دهها نفر در این درگیری ها از یک بعد کاملا متفاوت برخوردار است.

البته روسیه نیز در این مسیر بیکار نمانده است. دیمیتری روگوزین نماینده این کشور در ناتو خواستار لغو این دیدار شده است.

وی عقیده دارد که نشست مقامات ناتو با گرجی ها حمایت سیاسی و نظامی کامل از میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان به شمار می رود.

اما به نظر می رسد که تهدیدهای روس ها به جایی نمی رسد و برنامه سفیران ناتو بر سر جای خود قرار دارد. این هیئت در دومین روز از سفر خود به شهر گوری در نزدیکی منطقه جدایی طلب اوستیای جنوبی خواهند رفت. این شهر در پی درگیری های ماه گذشته به ویرانه ای تبدیل شد.

به گزارش مهر، این سفر راهبردی به معنای حمایت ناتو از تمامیت ارضی و حاکمیت گرجستان است، اما نه به هر قیمتی. به گفته مقامات ناتو، در این کمیسیون سخنی از کمک های نظامی نخواهد شد.

گرجستان در دوران جنگ با روسیه که بویژه ازسوی واشنگتن حمایت می شد، در درخواستی بدون نتیجه خواستار استقرار هواپیماهای آواکس و نظارت هوایی در این کشور شده بود. ناتو با این درخواست موافقت نکرد.

ناتو قصد بازگشت به دوران جنگ سرد را ندارد. در این زمینه، دریادار "گیامپاولو دی پائولو" یکی از ژنرال های ایتالیایی می گوید: مطمئنا، سازمان ناتوقصد دارد سناریوی جنگ سرد باردیگر تکرار شود.

قابل توجه است که کشورهای آلمان، فرانسه و بلژیک که پیش از بروز جنگ با کاندیداتوری گرجستان برای پیوستن به ناتو مخالف بودند، پس از جنگ نیز عقیده خود را تغییر نداده و همچنان بر نداشتن شایستگی های لازم این کشور تاکید دارند.

براساس ماده پنج پیمان واشنگتن که بنیانگذار ناتو شد، این سازمان توانایی ارائه کمک های نظامی به کشورهایی همچون گرجستان و اوکراین که اختلافات داخلی فرصتی به مسکو جهت مداخله گسترده می شود، ندارد.

این درحالی است که برخی دیگر از کشورهای عضو ناتو عقیده دارند با پیوستن گرجستان به این سازمان، روسیه از هر گونه اقدام نظامی برحذر خواهد شد. این کشورها آمریکا ، لهستان و کشورهایی هستند که بر گسترش نقشه ناتو تاکید دارند.

البته نباید این مسئله را نیز از نظر دور داشت که رفتار روسیه در برابر تعهدات خود نسبت به طرح صلح در گرجستان و چگونگی مواجهه با ناظران اروپایی در مناطق خودخوانده می تواند تاثیر بسزایی در تصمیم گیری ناتو برای پیوستن این کشور داشته باشد.

اتحادیه اروپا قرار است امروز به طور رسمی اعزام 200 ناظر به گرجستان تا اول اکتبر را تصویب کند.